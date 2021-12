Ceny paliw na święta. Rząd obniża akcyzę, a my mówimy "sprawdzam". Już tankować?

Zgodnie z przyjętą ustawą w przedświątecznym tygodniu została obniżona akcyza m.in. na energię elektryczną czy paliwa. Takie działanie ma na celu walkę z rosnącą inflacją oraz „świąteczną" ulgą dla obywateli. Co to oznacza dla osób np. tankujących przed świętami? Zgodnie z zapisami zawartymi w dokumencie regulującym, od 20 grudnia do 1 stycznia 2022 roku, stawka akcyzowa dla benzyn silnikowych wynosi 1369 zł na 1000 litrów, dla olejów napędowych – 1065 zł na 1000 litrów, na biokomponenty stanowiące samoistne paliwa – 1065 zł na 1000 litrów, a na skroplone gazy do napędu silników spalinowych – 364 zł na 1000 kg. Z kolei od 1 stycznia 2022 roku, stawki te ulegną zmianie. Wyniosą one dla benzyn 1413 zł na 1000 litrów, dla olejów napędowych i biokomponentów – 1104 zł na 1000 litrów, a na skroplone gazy do napędu silników spalinowych – 387,00 zł za 1000 kg. Będą one obowiązywać do 31 maja 2022 roku.

Brzmi to dość niezrozumiale. Jednak jako wyjaśnienie można przytoczyć co tak naprawdę wchodzi w skład ceny paliwa. Opłaty dodatkowe, takie jak podatek VAT, akcyza, opłata paliwowa i marża stacji paliw obecnie stanowią ponad 50% całkowitej ceny 1 l benzyny. Tym samym w skali procentowej (dla benzyn) wygląda to następująco: 26 proc. – akcyza, 3 proc. opłata paliwowa, 48 proc. – koszt zakupu w rafinerii, 4 proc. – marża detaliczna, 19 proc. – VAT. Z kolei dla oleju napędowego jest to: 20 proc. – akcyza, 6 proc. – opłata paliwowa, 51 proc. – koszt zakupu w rafinerii, 6 proc. – marża, 19 proc. – VAT. Obniżenie jednego z elementów – w tym przypadku akcyzy – może przynieść obniżki od 20 do 30 groszy na litrze, jeżeli oczywiście koncerny zdecydują się na taki ruch.

Ceny paliw. Ile było, ile jest?

Jeszcze 15 grudnia br. średnie ceny detaliczne paliw w Polsce kształtowały się następująco:

PB98 (E5) – 6,29 zł/litr,

Pb95 (E5) – 5,97 zł/litr,

ON – 5,99 zł/litr,

LPG – 3,36 zł/litr.

Przewidywania na okres 20-26 grudnia, według e-petrol.pl, zakładają widełki cen detalicznych dla tych paliw i kształtują się one następująco:

Pb98 (E5) – 6,17-6,29 zł/litr,

Pb95 (E5) – 5,84-5,97 zł/litr,

ON – 5,86-5,99 zł/litr,

LPG – 3,22-3,34 zł/litr.

To jednak może szybko się zmienić. „Widać już wyraźnie, że przecena związana z obniżką akcyzy, która stanowi część Tarczy Antyinflacyjnej jest niemała. Dla benzyny 95-oktanowej obniżka sięga poziomu 22 gr, a w przypadku diesla zmiana spadkowa to 20 gr na litrze. Tanieje też autogaz, który z 3,36 zł potaniał do 3,22 zł/l. Wszystkie te zmiany mogą zapewne mieć dalszy ciąg wynikającą z sytuacji na rynku międzynarodowym, tzn. z obawami o wpływ, jaki na popyt może mieć wzrost zachorowań na omikron. Na razie jednak dla kierowców faktem jest wyraźne obniżenie się cen detalicznych do poziomu znanych z września. Wygląda na to, że 6 zł za litr na razie odchodzi do lamusa jako raczej przykre wspomnienie" – komentuje dla moto.pl Jakub Bogucki, Analityk Rynku Paliw z e-petrol.

Największe obniżki u wybranych

Obniżenie akcyzy przynosi wymierne korzyści dla kierujących. Jak na razie największe zmniejszenie cen zauważyć można na stacjach państwowych PKN Orlen. To właśnie tam można taniej zakupić paliwo o około 30 groszy na litrze. Na pozostałych trzeba jeszcze zapłacić niemal tyle samo co wcześniej. Można więc jasno powiedzieć, że Prezes PKN Orlen dotrzymał słowa, danego podczas rozmowy z „Sieci". To właśnie wtedy zapytany o obniżkę cen paliw o ok. 30 groszy na litrze od 20 grudnia odpowiedział: „Zdecydowanie podtrzymuję tę zapowiedź".

„Nie wykorzystaliśmy tych certyfikatów (emisyjnych – red.), żeby jeszcze mocniej wygenerować zyski, bo celem było utrzymanie planowanego poziomu marży. W ten sposób mogliśmy stabilizować ceny, co miało uzasadnienie biznesowe, ponieważ wzrost poziomu cen paliw ograniczyłby popyt. Tak się nie stało, mówiąc wprost - nie zanotowaliśmy odpływu klientów. Kupując ropę, płacimy podobnie jak wszyscy, ale tak jak już wspominałem, mamy jedne z najniższych cen paliw w całej Unii Europejskiej" – uzupełnił swoją wypowiedź Prezes PKN Orlen.

Dodał również, że Orlen utrzyma ceny paliw na stabilnym poziomie. Obajtek zapytany został również, czy benzyna na święta będzie kosztowała mniej niż 6 zł za lir. „To mogę obiecać i w Orlenie tego dopilnuję" – powiedział.

Informacja na stacjach

Obniżenie akcyzy nie obejdzie się bez echa. Zgodnie z ustawą, istnieje obowiązek zamieszczenia czytelnej informacji o obniżeniu podatku akcyzowego na paliwa silnikowe oraz o niepodleganiu tych paliw opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej. Takie sygnatura ma się znajdować przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym sprzedawane są paliwa silnikowe. Tym samym każdy z nas przeczyta dzięki czemu paliwa na stacji są tańsze.

Co jeszcze się zmieni?

Obniżka akcyzy na paliwa to tylko jeden z elementów, które wprowadziła ustawa. Zmianie uległa też ta stawka dla energii elektrycznej. Od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. z akcyzy na energię elektryczną zwolnieni będą odbiorcy w gospodarstwach domowych. Dla pozostałych będzie to 4,60 zł/MWh w podanym okresie. Akcyza nie została jednak obniżona dla olejów opałowych czy paliw gazowych do celów opałowych.