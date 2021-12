Kradzież katalizatorów. To są już ilości hurtowe [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Do zdarzenia doszło w nocy z 20 na 21 grudnia. Na zamkniętym parkingu Ligi Obrony Kraju w Legionowie wszedł złodziej i przez dobrych kilka godzin spokojnie wycinał katalizatory. Jego łupem stało się 9 pojazdów.

Zobacz wideo Gdy kierowca ciężarówki był zajęty rozładunkiem, złodziej ukradł z kabiny jego rzeczy osobiste

O całym zdarzeniu poinformowana została Komenda Powiatowa Policji w Legionowie. Portal Legio24.pl dotarł do nagrań z monitoringu, gdzie wyraźnie widać z jakim spokojem złodziej chodzi i kradnie części. Sprawca miał na sobie maskę przez co trudno jest go zidentyfikować.

W sumie portal dotarł do dwóch nagrań. Na drugim widać również, że nie jest w stanie go spłoszyć ani oświetlenie, ani sąsiedztwo stacji benzynowej.

Katalizatory nie są drogą częścią. Na rynku jest wiele zamienników, które mogą zastąpić drogie oryginały. Głównym powodem jest ich zawartość – składają się z metali szlachetnych, które w zależności od wersji mogą być dosyć kosztowne na skupie złomu. Drugą kwestią tego stanu rzeczy jest dosyć łatwe upłynnienie tego typu materiału. W Polsce legalny jest obrót zużytymi katalizatorami i nie jest trudno taki znaleźć.

Z katalizatorów robią "bombe". To nowy narkotyk w Kinszasie

Przykład z Legionowa pokazuje, że w dalszym ciągu jest to popularny towar, a złodzieje stają się coraz bardziej bezczelni.