Kierowcy na Śląsku dostali całą autostradę A1. Ma po trzy pasy ruchu

Udostępniono druga jezdnię od obwodnicy Częstochowy do Kruszyny. Jadąc w kierunku północnym, aż do Kamieńska, kierowcy będą mieć do dyspozycji trzy pasy ruchu. W kierunku przeciwnym taki układ pasów będzie od Kamieńska do Kruszyny, a dalej dwa pasy ruchu.

Jest duża szansa, że jeszcze w tym roku kierowcy na A1 pomiędzy Tuszynem i obwodnicą Częstochowy zyskają łącznie blisko 56 kilometrów dwujezdniowej trasy, o trzech pasach ruchu w każdym kierunku. Do wykonania pozostała jeszcze zmiana oznakowania poziomego na 6-kilomterowym odcinku od Kruszyny do rejonu wiaduktu nad linią kolejową w sąsiedztwie węzła Częstochowa Północ. Jeśli wystąpią sprzyjające warunki pogodowe, w szczególności brak opadów atmosferycznych, jeszcze w tym roku zostanie udostępniony pełny trzypasowy przekrój dwujezdniowej autostrady.

Wszystko wskazuje też na to, że zostanie oddana zachodnia jezdnia pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem – chodzi o 3 km od Piotrkowa w kierunku Katowic. Na przyszły rok pozostanie do ukończenia jeszcze niespełna 22 km jezdni.

Kolejny odcinek A1 cały w rękach kierowców. W najbliższych dniach następne

Realizacja odcinka Piotrków Trybunalski - Kamieńsk zakończy się w III kw. przyszłego roku. Tym samym autostradą A1 przejdziemy z okolic Gdańska do granicy z Czechami w czasie ok. pięciu godzin z przerwą na odpoczynek według szacunków GDDKiA.