Kluczowy odcinek S7 oddany na święta. Nowe 50 km między Warszawą a Trójmiastem

Od wczoraj kierowcy mają możliwość jeżdżenia dwiema jezdniami od węzła Strzegowo Północ do okolic miejscowości Pawłowo. Za Pawłowem natomiast jedzie się około 7 km drogami zbiorczymi, gdzie mogą występować utrudnienia w przepustowości. Dalej jest już droga ekspresowa do Płońska.

Z kolei między Napierkami a Mławą ruch będzie odbywał się częściowo po jednej i częściowo po dwóch jezdniach. Dalej do Strzegowa dojedziemy dwujezdniową drogą ekspresową. W rezultacie kierowcy będą mieć do dyspozycji około 50 km nowej drogi w układzie dwujezdniowym, 14 km z ruchem po jednej jezdni oraz wspomniane ok. 7 km drogami zbiorczymi.

Na udostępnionych odcinkach ruch odbywać się będzie według dotychczasowej organizacji. Ograniczenie prędkości będzie wynosić 80 km/h na odcinkach dwujezdniowych oraz 60 km/h na odcinkach jednojezdniowych.

Terminy zakończenia prac i oddania drogi do użytku w pełnym zakresie przewidziane są na II kwartał 2022 roku.