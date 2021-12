Tablice rejestracyjne będzie trudniej ukraść? Nie. Ale kary będą znacznie bardziej dotkliwe

Zobacz wideo Skradzione tablice na aucie, pełne kanistry i bak, a potem ucieczka. 25-latek w rękach policji

Założenie lub zdjęcie tablic rejestracyjnych to czynność banalnie prosta, co niestety ułatwia zadanie złodziejom. Nawet jeśli tablice przykręcimy do karoserii samochodu wystarczy, że złodziej będzie wyposażony w śrubokręt lub wkrętarkę, aby zdjąć je w kilkanaście sekund. Teraz nadchodzą jednak nowe przepisy, które - co prawda nie utrudnią kradzieży tablic - ale zdecydowanie zniechęcą złodziei.

Już nie wykroczenie, ale przestępstwo

Obecnie kary za kradzież tablic rejestracyjnych nie są wysokie, co sprawia, że złodzieje czują się bezkarni. Za kradzież przedmiotu o wartości do 500 zł - a właśnie w tej kwocie mieści się wartość tablic - grozi jedynie grzywna lub rzadziej ograniczenie wolności.

Teraz z interpelacją poselską do Ministerstwa Sprawiedliwości zgłosił się poseł Marek Matuszewski. Zapytał, czy resort planuje jakiekolwiek zmiany w tej kwestii. Odpowiedź brzmi bardzo optymistycznie. Sekretarz stanu Marcin Warchoł oświadczył, że kradzież tablic rejestracyjnych powinna być traktowana w sposób szczególny, a złodziej, który zdecydował się na ich kradzież powinien odpowiadać za popełnienie przestępstwa.

Nowe przepisy zostały już skierowane do wykazu prac legislacyjnych. Zaostrzą też kary za podobne, nielegalne czynności, w tym podrabianie tablic rejestracyjnych oraz posługiwanie się cudzymi lub podrobionymi numerami identyfikacyjnymi w innym pojeździe. Za wszystkie te czyny ma grozić od 3 miesięcy do 6 lat pozbawienia wolności.

Na razie nie wiadomo, kiedy nowe przepisy wejdą w życie.