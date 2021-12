Zgłosił kradzież pojazdu. Wcześniej wjechał nim z budynek

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Policja w Wałbrzychu dostała powiadomienie o groźnie wyglądającej kolizji w mieście. Na miejsce został wysłany patrol policji.

Jak się okazało na miejscu. Auto wjechała w budynek. Jednak na miejscu funkcjonariusze nie zastali kierowcy pojazdu. Po jakimś czasie, jeszcze na miejscu zdarzenia pojawił się 41-latek, który był właścicielem samochodu. Chciał zgłosić, że ktoś ukradł mu auto.

Po przeprowadzeniu czynności okazało się, że nikt nie skradł auta, a co więcej, sam zainteresowany siedział za kierownicą w momencie wjeżdżania w budynek. Jak się okazało miał 0,59 promila alkoholu w organizmie. Co więcej nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu.

41-latek stanie teraz przed sądem. Grozi mu kara więzienia do 2 lat i długi zakaz kierowania pojazdami, a także grzywna.