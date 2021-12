Tunel pod Ursynowem jak atrakcja turystyczna. GDDKiA uspokaja. "Będzie lepiej"

W dwa dni po otwarciu najdłuższego drogowego tunelu w Polsce GDDKiA przedstawiła dane dotyczące natężenia ruchu na najnowszym odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy.

Analizy natężenia ruchu wskazują, że w dniu otwarcia tunelu do 24:00 przejechało nim prawie 37 tys. samochodów. We wtorek 21 grudnia, czyli dzień po otwarciu, do godz. 14:00 było to nieco ponad 30 tys. pojazdów

- czytamy w komunikacie warszawskiego oddziału GDDKiA.

W chwili publikacji tego materiału GDDKiA nie dysponowała jeszcze danymi o natężeniu ruchu z jednej, pełnej doby. Przyznała jednak, że pierwsze dni po otwarciu tak dużej i tak długo wyczekiwanej inwestycji jak tunel POW pod Ursynowem zawsze wiążą się z wyjątkowym natężeniem ruchu. Powód jest prosty - to czysta ciekawość.

Jak przy każdej zmianie w organizacji ruchu, tym bardziej po oddaniu nowe odcinka drogi, następuje wzmożony ruchu jak i zmiany w jego rozkładzie. Potrzeba czasu, by się ustabilizował. S2 cieszy się dużym zainteresowaniem, szczególnie przejazd tunelem, co ma bardzo duży wpływ na poziom ruchu

- informuje GDDKiA.

Ruch w tunelu POW pod Ursynowem wcale nie rekordowy

Biorąc pod uwagę dane dotyczące natężenia ruchu w tunelu POW pod Ursynowem, można szacować, że w ciągu doby przejeżdża nim obecnie około 60 tys. pojazdów. To niewiele, jeśli zestawimy tę wartość z analizami warszawskiego Zarządu Dróg Miejskich. ZDM co roku mierzy ruch na stołecznych mostach (tunel pod Ursynowem jest naturalnym przedłużeniem mostu Anny Jagiellonki, czyli tzw. mostu Południowego, którego pomiary ZDM póki co nie objęły).

Rekordowy ruch panuje na moście Grota-Roweckiego, który łączy lewo- i prawobrzeżną część trasy S8, będącej częścią obwodnicy Warszawy. Jednocześnie gwarantuje przeprawę dla ruchu lokalnego. Według najnowszym pomiarów ZDM każdego dnia przejeżdża nim około 200 tys. pojazdów. Na kolejnych miejscach znajdują się:

most Łazienkowski (średnio 115 944 pojazdy wiosną i 121 739 latem),

most Siekierkowski (95 724 i 80 897),

most Skłodowskiej-Curie (61 899 i 69 519),

most Poniatowskiego (50 677 i 56 931),

most Gdański (38 188 i 43 867),

most Śląsko-Dąbrowski (26 921 i 24 770),

most Świętokrzyski (21 786 i 22 118).

Biorąc pod uwagę te dane oraz na razie szacunki wynikające z pomiarów GDDKiA w tunelu POW pod Ursynowem, na najnowszym warszawskim odcinku trasy S2 panuje podobny ruch jak na tzw. moście Północnym (Skłodowskiej-Curie).

Tunel POW pod Ursynowem otwarty

2335 metrów - dokładnie taką długość ma tunel pod Ursynowem. To obecnie najdłuższy tunel w Polsce. Naszpikowano go nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi. Ich zadaniem jest czuwanie nad bezpieczeństwem. Sygnały z kamer i czujników przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przetwarzane są przez system zarządzania ruchem.

W razie jakiegoś zagrożenia kierowcy znajdujący się w tunelu usłyszą komunikaty Centrum Zarządzania Tunelem nadawane przez nagłośnienie w obiekcie, a także przez radio w samochodzie - na jednym z czterech programów publicznego radia:

92,4 oraz 102,4 MHz - Jedynka;

99,1 MHz - Trójka;

104,9 MHz - Dwójka.

