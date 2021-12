Dlaczego niektórzy kierowcy przekręcają kluczyk do połowy i czekają? W zimę to ważne

O sposobach na walkę kierowców z zimowymi przeciwnościami opowiadamy też w serwisie Gazeta.pl.

Grudzień to idealny moment na... atak zimy. A opady śniegu i – co ważniejsze – wyraźny spadek temperatury poniżej zera oznaczają, że kierowcy powinny odkurzyć zimowe sposoby na rozruch silnika. Bo choć jednostki napędowe nie przepadają za mrozami, to jeszcze nie oznacza że o poranku należy liczyć się z tym, że motor nie odpali. O czym pamiętać? Lista składa się tak naprawdę z dwóch pozycji.

Na początek może włączyć światła?

Po pierwsze jedna z popularniejszych moto-legend mówi o tym, aby przed zimowym rozruchem silnika włączyć np. światła na minutę do dwóch. Powód? To pozwoli na wzbudzenie akumulatora. W efekcie będzie on w stanie wygenerować wyższą moc rozruchową, a silnik łatwiej odpali. Sposób ten z całą pewnością jest skuteczny, przede wszystkim jednak w przypadku baterii starego typu. Akumulatory nowego typu nie potrzebują takich zabiegów – są cały czas gotowe do działania z możliwie najwyższą mocą.

Mróz odbija się na działaniu nawet nowszych akumulatorów. W sytuacji, w której temperatura spadnie na 10 kresek poniżej zera, sprawność baterii jest ograniczana do mniej więcej 80 proc.

Kluczyk "na dwa" i czekamy. Potem jeszcze raz i dopiero rozruch

Po drugie popularna porada kierowców dotyczy tego, aby przed zimowym rozruchem przekręcić kluczyk "na dwa" i poczekać chwilę. Zabieg można też powtórzyć dwukrotnie. I choć procedura może brzmieć dość tajemniczo, ma swoje praktycznie zastosowanie. W przypadku silników benzynowych pompka paliwa będzie miała dostateczny czas, aby napompować układ paliwowy i ułatwić tym samym rozruch. Odczekanie chwili jest jeszcze ważniejsze w dieslu. W tym przypadku świece żarowe będą miały okazję lepiej nagrzać komorę spalania.

W przypadku diesla recepta na rozruch jest jedna – to połączenie ciśnienia i temperatury. Dwukrotne nagrzanie świec ma sprawić, że w komorze spalania pojawią się maksymalnie sprzyjające warunki do zapalenia mieszanki paliwowej.

Dlaczego warto zdjąć rękawiczki przed przekręceniem kluczyka w stacyjce?

Gdy silnik odpalił... poczekaj jeszcze chwilę!

Gdy silnik uda się odpalić za pierwszym razem, kierowca może odczekać kilkanaście sekund przed ruszeniem z miejsca. Postój z odpalonym silnikiem jest zabroniony, ale dopiero wtedy, gdy trwa dłużej niż 60 sekund. W takim przypadku prowadzący może otrzymać nawet 300-złotowy mandat. Przez pierwszych kilka minut jazdy lepiej unikać wysokich obrotów. Trzeba dać czas jednostce na osiągnięcie temperatury roboczej – wtedy kierowca ma pewność, że metalowe elementy silnika i osprzęt są chronione w wystarczającym stopniu przed działaniem wysokich obciążeń.

Silnik na mrozie nie chce odpalić? Może brakuje mu prądu

Do tej pory omówiliśmy scenariusz idealny – tj. zakładający, że silnik odpali. Co w sytuacji, w której rozruch nie będzie możliwy? Wszystko zależy od objawów. Gdy rozrusznik kręci "leniwie", kierowca może być pewny, że brakuje wystarczającej ilości prądu. A w takim przypadku konieczna jest "pożyczka" z innego auta. Prowadzący powinien poprosić o pomoc sąsiada lub np. taksówkarza i wyciągnąć z bagażnika przewody. Najpierw łączy się plus z plusem przy pomocy przewodu czerwonego (najpierw biorca, potem dawca). Przewód czarny służy do połączenia klemy minusowej w aucie dawcy z masą pod maską auta biorcy.

Największym błędem jest połączenie krzyżowe. Doprowadzi do zwarcia i uszkodzenia baterii oraz układów elektrycznych w obydwu pojazdach!

Po podłączeniu przewodów rozruchowych warto poczekać kilka minut. Tak żeby rozładowana bateria zdążyła się doładować. Gdy rozruch zakończy się sukcesem, nie należy gasić silnika. Kierowca powinien ruszyć z miejsca i przejechać co najmniej kilkanaście kilometrów. Tylko wtedy będzie miał pewność, że alternator uzupełni braki prądu i kolejne odpalenie silnika stanie się możliwe. Co ważne, przed ruszeniem z miejsca należy oczywiście... odpiąć przewody. W tym przypadku kolejność jest odwrotna od tej, którą podawaliśmy podczas podłączania.

Rozrusznik kręci, a silnik nie odpala? To może być problem...

Może się okazać, że brak rozruchu o poranku zimą nie oznacza "leniwego" kręcenia rozrusznikiem. Czasami mechanizm pracuje z pełną siła, a motor i tak nie odpala. Co to oznacza? To może się wiązać ze scenariuszem, w którym w układzie paliwowym zamarzła benzyna lub olej napędowy. Bo choć zimowe paliwa z dużym wyprzedzeniem pojawiają się na stacjach, w autach rzadko eksploatowanych mogą pozostać w układzie. W takim przypadku konieczne jest ogrzanie pojazdu np. w garażu. Dopiero po rozmarznięciu napędu (i czyszczeniu układu w przypadku diesla) silnik powróci do pełnej sprawności.