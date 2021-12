Ford może być zadowolony. Mustang Mach-E odniósł rynkowy sukces

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Ford Mustang Mach-E spotkał się z całkiem sporym zainteresowaniem ze strony klientów. Zainteresowali się nim również dziennikarze, a także zdobył kilka rekordów Guinnessa.

Zobacz wideo W Mustangu Mach-E, duch Mustanga nie zginął. Sprawdzamy forda nowej ery

Jednym z ostatnich tytułów jaki zdobył był tytuł Samochodu Roku 2022 w plebiscycie Car of the Year Polska. Pojazd ten zdobył 98 punktów i zajął pierwsze miejsce z finałowej piątki.

Oprócz tego Ford Mustang Mach-E zdobył tytuł Samochodu Roku w plebiscycie The Best of Moto 2021. W trakcie wręczania statuetki jurorzy podkreślili, że choć tegoroczna stawka była wyjątkowo wyrównana, to zarówno czytelnicy jak i jurorzy nie mieli wątpliwości i swoimi głosami wskazali, że to właśnie Mustang Mach-E zasługuje na zwycięstwo w głównej kategorii konkursu.

Ford Mustang Mach-E. Elektryczny SUV z duszą legendarnego Mustanga

Naturalną koleją rzeczy zatem jest zwiększenie produkcji tego modelu. W ciągu najbliższych kilku lat Ford zamierza zostać drugim największym producentem samochodów elektrycznych w Ameryce Północnej. Producent cały czas przekazuje dodatkowe nakłady finansowe na modernizację istniejących zakładów, aby sprostać na zapotrzebowanie klientów.