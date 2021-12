Drogowcy zdążyli nie tylko z zakopianką. Dzisiaj otwarcie ważnej drogi do Wisły

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Nowa droga nr 941 została wcześniej rozebrana. Na odcinku 5,1 km zerwano nawierzchnię oraz położono mniej więcej w tym samym miejscu. Mniej więcej, gdyż przebieg nowej trasy, która zyskała klasyfikację drogi głównej przebiega w lekko zmienionej formie niż to jak wcześniej wyglądała.

Zobacz wideo Przejazd nowym tunelem pod Ursynowem. GDDKiA opublikowała film

Odcinek na całej trasie ma szerokość 7 m plus pobocza. Wybudowano rondo, przebudowano obiekty mostowe, przejazdy kolejowe, dobudowano zatoczki dla autobusów i ścieżki rowerowe.

Drogą można było już jechać od początku grudnia, ale to właśnie dziś zostanie oficjalnie otwarta. Umowę z wykonawcą podpisano w 2018 r., a prace ruszyły w 2019 r. Trasa ta łączy Górny Śląsk z miejscowościami turystycznymi w Beskidzie Śląskim.

Drogowcy również udostępnili jeszcze jeden odcinek do innej miejscowości turystycznej na południu kraju – do Zakopanego. Na początku miesiąca udostępniono kierowcom prawą jezdnię trasy S7 w kierunku Zakopanego. Właśnie zakończyła się bowiem budowa nawierzchni tej części trasy, co nie oznacza jeszcze końca inwestycji.

GDDKiA tłumaczy, że dzięki ukończeniu części prac, ruch w kierunku stolicy Tatr mógł zostać przeniesiony na docelową jezdnię, a kierowcom jadącym w kierunku Krakowa zostały udostępnione oba pasy ruchu, co usprawni przejazd w obu kierunkach. Od grudnia 2019 roku, kierowcy jadący do i z Zakopanego tymczasowo korzystali z tej samej jezdni (po jednym pasie).