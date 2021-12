Tesla Model S, kukła Elona Muska i 30 kg dynamitu. Wideo z Finlandii podbija YouTube [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Media społecznościowe i YouTube powoli zacierają filmową fikcję i rzeczywistość. Na kanale Pommijätkät pojawiło się właśnie nagranie, które przedstawia, jak można pozbyć się Tesli Model S w bombowym stylu.

W filmie dostępnym z angielskimi napisami Tuomas Katainen, który jest właścicielem pechowej Tesli, wyjaśnia, że ??jego Model S z 2013 roku napotkał ostatnio wiele problemów, zmuszając go do odholowania go do centrum serwisowego producenta. Po czterech tygodniach serwis przekazał mu, że będzie potrzebował nowego zestawu akumulatorów, których zakup wyniesie 20.000 euro.

Zdecydował jednak, że jest to zbyt duży koszt dla niego, a auta chciałby się pozbyć. Zdecydował zatem, że może należałoby je wysadzić. Skąd taki plan? Trudno powiedzieć. Dla widzów jednak jest to dobra okazja zobaczyć, jak wybucha jeden z elektryków.

Ostatecznie Tesla została doposażona w 30 kg dynamitu zamocowanego wokół pojazdu. Na siedzeniu kierowcy natomiast posadzono kukłę, która miała przypominać Elona Muska. Następnie auto zaparkowano na odludziu przy skalnym urwisku.

Kamery uchwyciły całe zdarzenie w HD i przy zwolnionym tempie. Jest w tym coś ciekawego, jak pojazd staje w kuli ognia. Ilość wykorzystanego dynamitu była aż za duża by wysadzić Teslę. Po aucie pozostały tylko części porozrzucane po okolicy.