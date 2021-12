Wypadek strażaków w drodze na ratunek. Wóz strażacki wpadł w poślizg i dachował

Zobacz wideo Jak nie powinien wyglądać korytarz życia?

Straż pożarna na co dzień ratuje życie, ale tym razem sami potrzebowali pomocy. Pomimo bardzo groźnie wyglądającego wypadku, na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało.

Jechali do pożaru, ale wpadli w poślizg

Jak poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie do wypadku doszło w minioną środę z powodu trudnych warunków atmosferycznych. Strażacy jechali na sygnale do pożaru (zapewne zatem ze sporą prędkością), jednak na Drodze Wojewódzkiej nr 816 na wysokości miejscowości Różanka w województwie lubelskim natrafili na bardzo śliską nawierzchnię.

Wóz strażacki wpadł w poślizg, którego - z powodu trudnych warunków atmosferycznych - nie udało się wyjść. Pojazd dachował i zatrzymał się na dachu na skraju drogi. Strażacy zdołali opuścić wóz o własnych siłach, a następnie zostali zabrani przez karetki Pogotowia Ratunkowego na dalsze badania. Szczęśliwie nie odnieśli poważnych obrażeń - informuje KP PSP we Włodawie.