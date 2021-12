Pagani wreszcie w Polsce. Wiadomo kto będzie reprezentować hipersamochody

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Pagani Automobili to firma, która dla fanów motoryzacji rozbudza zmysły. Jednak trudno było uświadczyć tych samochodów na polskich drogach. Ten stan rzeczy już niedługo się zmieni, gdyż jedna z rodzimych firm postarała się o przedstawicielstwo.

Firmę Pagani w Polsce będzie reprezentować Grupa Pietrzak. Nie jest to przypadkowy wybór. Pod jej skrzydłami znajdują się już takie marki jak Ferrari, Maserati i Koenigsegg. Nic więc dziwnego, że Pagani dołącza do ich listy.

Firma co prawda głównie funkcjonuje w Katowicach, ale nazwa salonu Pagani of Warsaw, wyraźnie daje do zrozumienia, że znany włoski producent pojawi się w stolicy naszego kraju.

Może razem z otworzeniem nowego salonu zadebiutuje również nowy model, który zastąpić ma Huayre? Czas pokaże, gdzie i kiedy zadebiutuje pierwszy polski salon tego producenta.