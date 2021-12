Wiemy coraz więcej o nowym Fordzie Rangerze Raptorze. Amerykanie plotkują o benzynie

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Ford jakiś czas temu zaprezentował nowe wcielenie Forda Rangera. Zaprezentował jak będzie wyglądał wewnątrz, na zewnątrz i jakie będzie miał układy napędowe. Wiadomo już trochę tez o nowym Raptorze.

Nowy Ranger stylistycznie nawiązuje do nowego F-150 i Mavericka. Chociaż trzeba przypuszczać, że terenowa odmiana tego modelu będzie się znacznie różnić od tej „cywilnej". Można się spodziewać, że na przedzie pojawi się grill z charakterystycznym dużym napisem „FORD". Poniżej znajdą się osłony podwozia, które będą nachodziły na zderzak, a zostaną tak dostosowane by miały lepszy kąt natarcia.

Zmiany z tyłu obejmą szersze błotniki, podwójny wydech i prawdopodobnie tylną klapę w stylu F-150 z grubym, wytłoczonym napisem „Raptor".

Wnętrze nowego Rangera Raptora nawiązywać będzie przypuszczalnie do… RAM-a 1500. Na desce rozdzielczej znajdzie się pionowo ustawiony ekran dotykowy o przekątnej 12,1’’ z interfejsem Ford Sync 4. Inne ulepszenia prawdopodobnie obejmą sportowe fotele Recaro z kontrastowymi niebieskimi przeszyciami, sportową kierownicę z górnym znacznikiem środka i mnóstwo emblematów Raptor.

Standardowe wyposażenie będzie bazować na liście gadżetów Rangera Wildtraka.

Przypuszczalnie pod maską znajdzie się V6 EcoBoost. Prawdopodobni kandydaci to przerobiona jednostka z podwójnym turbodoładowaniem o pojemności 2,7 litra z Bronco lub turbodoładowana 3,0-litrowa jednostka V6 z Explorera. Ten ostatni generuje solidną moc 407 KM i moment obrotowy wynoszący 560 Nm. Ford również zaznaczył, że nowy Raptor w jakimś stopniu zostanie zelektryfikowany, ale jeszcze nie ma oficjalnych informacji co to może być. Według plotek będzie to 3,0-litrowa hybryda benzynowo-elektryczna V6 z podwójnym turbodoładowaniem i silnikiem typu plug-in o mocy 455 KM. Moc jest przekazywana na wszystkie cztery koła za pośrednictwem zmodernizowanej 10-biegowej automatycznej skrzyni biegów i inteligentnego systemu zarządzania jazdą.

Z całą pewnością nowy Ranger Raptor będzie większy od zwykłego modelu. Wszystko za sprawą lepszych parametrów natarcia i zejścia. Głębokość brodzenia również ma wzrosnąć.

Oficjalny debiut nowego Rangera Raptora zaplanowany jest na luty przyszłego roku.