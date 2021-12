Od stycznia kierowca zapłaci 1,5 tys. zł kary za jazdę niebezpieczną dla pieszych

Zobacz wideo Pijany kierowca uciekał przed policją. Rozbił się na słupie

1 stycznia zacznie obowiązywać nowy taryfikator mandatów. Wzrosną nie tylko ich ceny, lecz także liczba punktów za poszczególne drogowe przewinienia. Główne zmiany to:

za przekroczenie prędkości o 30 km/h kierowca otrzyma mandat 800 zł, a w przypadku recydywy dwa razy więcej - 1600 zł;

za spowodowanie kolizji na trzeźwo kierowca zapłaci do 1500 zł (w przypadku recydywy - 3 tys. zł), a pod wpływem alkoholu - minimum 2,5 tys. zł (recydywa - min. 5 tys. zł);

za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków kierowca dostanie mandat od 2500 zł (oznacza to 50-krotne podniesienie dolnej granicy kary finansowej);

za wjazd = na przejazd kolejowy mimo opuszczonych zapór/szlabanów kierowca zapłaci 2 tys. zł (4 tys. zł w przypadku recydywy);

maksymalna liczba punktów za poważne wykroczenie wzrośnie z 10 do 15;

punkty karne będą się zerować dopiero po dwóch latach (a nie po roku, jak obecnie);

liczba punktów karnych będzie wpływać na wysokość składki obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Bezpieczeństwo pieszych

Nowe przepisy będą także dotyczyły bezpieczeństwa pieszych. Za stworzenie zagrożenia dla ich bezpieczeństwa, kierowca będzie karany dużo surowiej.

Od nowego roku nie mniej niż 1,5 tys. zł mandatu zapłaci kierowca, który nie ustąpi pierwszeństwa pieszemu na przejściu, a także będzie wyprzedzał na przejściu dla pieszych lub omijał pojazd, który zatrzyma się przed zebrą, by przepuścić pieszych. To wykroczenia skrajnie nieodpowiedzialne i niebezpieczne. Szczególnie to ostatnie jest w zasadzie w każdym przypadku zagrożeniem życia tych, którzy właśnie przechodzą przez zebrę.

Nowy taryfikator przewiduje taką samą karę finansową za każde wykroczenie popełnione względem pieszych. Kierowca zapłaci po 1,5 tys. zł za:

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu (obecnie 350 zł);

wyprzedzanie na przejściu dla pieszych (obecnie 200 zł);

ominięcie pojazdu jadącego w tym samym kierunku, który zatrzymał się, by ustąpić pierwszeństwa pieszemu (obecnie 500 zł);

jazdę po chodniku lub przejściu dla pieszych (obecnie 100 zł w przypadku samochodów oraz od 250 do 500 zł w przypadku pojazdów motorowych).

Warto przypomnieć, że tylko w 2020 r. na chodniku (!) zostało w Polsce przejechanych 10 osób.

8 tys. zł za niewskazanie sprawcy

Problemem automatycznych urządzeń nadzoru nad ruchem drogowym (np. fotoradarów czy odcinkowych pomiarów prędkości) było do tej pory często niewskazanie przez właściciela pojazdu, kto prowadził w chwili przewinienia. Od 1 stycznia niewskazanie kierowcy będzie skutkowało karą w wysokości 8 tys. zł. To pozwoli ograniczyć do minimum unikanie kary poprzez niewskazanie sprawcy.

