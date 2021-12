"Król szos" tak będzie można nazwać nowego Mustanga Shelby. Jednak jest wyjątkowy z jeszcze jednego powodu

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Nadchodzi wyjątkowy Mustang. Będzie miał wielką moc i nie ograniczy się jedynie do modelu z 2022 r. Nazywa się Ford Mustang Shelby GT500KR.

Pod maską z włókna węglowego charakterystyczną dla modeli spod znaku KR, znalazł się doładowany silnik V8 o pojemności 5,2 L. Otrzymał on nową dwuśrubową sprężarkę Whipple, która samodzielnie wypiera 3,8 litra. Inne ulepszenia to m.in.: wlot zimnego powietrza, nowy intercooler, koła pasowe i zmodernizowany układ wydechowy. GT500KR ma co najmniej 912 koni mechanicznych. Przynajmniej dlatego, że Shelby obecnie wymienia moc znamionową na ponad 900 KM, więc może być jeszcze kilka koni więcej zanim wejdzie do sprzedaży.

Zmieniono nie tylko moc. Mustang w tej wersji ma przednie, jak i tylne sprężyny z regulacją wysokości, przekalibrowane zawieszenie MagneRide i oczywiście jeździ między innymi na 20-calowych kołach Shelby.

GT500KR na wyposażeniu ma maskę z włókna węglowego, a także przedni splitter i tylny dyfuzor z tego samego materiału. Wewnątrz znalazły się skórzane fotele, haftowane dywaniki podłogowe, a wybrane samochody otrzymają specjalne znaczki z okazji 60-lecia upamiętniające premierę Shelby w 1962 roku.

Dlaczego wybrane można się zapytać? Otóż wersja KR nie zostanie ograniczona jedynie do modelu z 2022 r. Na przyszły rok, w takiej specyfikacji zostanie wyprodukowanych jedynie 225 sztuk z czego 180 sztuk będzie przeznaczonych wyłącznie na rynek amerykański i wszystkie będą właśnie z tym oznaczeniem z okazji 60-lecia. Jednak obecni właściciele GT500 z lat 2020 i 2021 mogą również wziąć udział w zabawie z pakietem KR, wysyłając swoje samochody do Shelby po wspomnianą modernizację. Z oczywistych względów te nie otrzymają plakietki rocznicowej, ale będą rzadsze, ponieważ oferowanych będzie jedynie 60 sztuk.

Jeśli chodzi o ceny, to Shelby za samo podbicie do KR aut z lat 2020-2021 wycenia na 54.995 dolarów. Jeśli ktoś się zdecyduje na jednego z 225 KR na 2022 r., to ceny zaczynają się od 127.895 dolarów. Produkcja ma się rozpocząć w pierwszym kwartale 2022 roku.