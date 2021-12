Już jest! Nowe elektryczne Megane z polskim cennikiem. Do tanich nie należy

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Renault Megane zawsze było bezpiecznym cenowo i wizualnie autem. Ci, którzy chcieli kupić dosyć przystępnie cenowo usportowione auto sięgali po wersję RS, a dla reszty był spokojnym autem na zakupy. Nowe Megane E-Tech jednak ma zupełnie inny charakter.

Renault Megane E-Tech zabudowano na platformie CMF-EV i jego długość to 4,20 m. Widać, że projektanci chcieli nadać szyku i klasy wyższej temu modelowi. Jednak to, co najbardziej się zmieniło na pierwszy rzut oka to nadwozie pojazdu. W najnowszej odsłonie mamy do czynienia z crossoverem.

Druga ważna informacja jest taka, że w Megane E-Tech będzie dostępne wyłącznie jako auto elektryczne, więc fani klasycznego silnika spalinowego mogą poczuć się rozczarowani.

Ponieważ nowe Megane będzie można zamawiać od lutego 2022 r., to Renault Polska podało oficjalny cennik modelu i trzeba przyznać, że tanio nie jest. Zresztą, mało jest tanich aut elektrycznych.

Do dyspozycji klientów oddane zostaną dwa napędy:

Akumulator o pojemności 40 kWh z silnikiem elektrycznym generującym 130 KM mocy – jego cena zaczyna się od 154.390 zł w podstawowej wersji Equilibre

Akumulator o pojemności 60 kWh z silnikiem elektrycznym generującym 220 KM mocy – jego cena zaczyna się od 176.390 zł, również w podstawowej wersji Equilibre

Słabszy napęd według zapewnień producenta pozwoli przejechać 300 km posiada 8 modułów po 24 ogniwa. Natomiast silniejszy da możliwość przejechania 450 km i składa się z 12 modułów po 24 ogniwa. Niezależnie od wyboru napędu, auto rozpędza się do 160 km/h, a sprint od 0 do 100 km/h pokonuje w 7,4 s.

Renault pozwala również wybrać jedno z trzech wykończeni:

Equilibre – dostępne z obydwoma napędami, jego ceny zaczynają się od tych podanych powyżej

Techno – również dostępne z jednym i drugim napędem, w przypadku słabszej wersji trzeba liczyć się z wydatkiem od 167.390 zł, w mocniejszej odmianie od 189.390 zł

Iconic – dostępne wyłącznie z napędem z 220 KM, jego cena zaczyna się od 202.390 zł

Jak już wcześniej wspomniano, nowe Renault Megane E-Tech będzie można zamawiać od lutego przyszłego roku. Odbiór pierwszych sztuk planowany jest na maj.