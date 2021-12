Toyota Compact Cruiser EV. Był duży Land, ale bardziej nawiązuje do starego FJ Cruisera

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Toyota się zmienia. Już nie tylko hybrydy, ale także auta elektryczne będą szerzej reprezentowane u japońskiego producenta. W sumie to znak czasów, gdyż dotychczas Toyota dosyć mocno się broniła przed całkowicie elektrycznymi pojazdami.

Jednym z nowych samochodów koncepcyjnych, które zostały zaprezentowane jest Compact Cruiser EV. SUV o kompaktowych wymiarach, który zapożycza kilka cech konstrukcyjnych z legendarnego dziedzictwa Land Cruisera.

Surowa stylistyka i kombinacje kolorystyczne natychmiast przywodzą na myśl FJ Cruisera z 2006 roku. Jest to naturalne, ponieważ oba modele silnie nawiązują do Land Cruiserów z przeszłości. Z przodu Compact Cruiser ma osłonę chłodnicy w stylu retro z napisem Toyota, otoczoną poziomo ułożonymi reflektorami LED. Zderzak nie został pomalowany, a wystająca osłona podwozia ma dawać znać, że autem można pojechać w teren.

Z profilu auto robi wrażenie. Dużo zakrzywień i wypustów, do tego zaokrąglone okna, które sprawiają wrażenie jednej tafli z przednią szybą są czymś ciekawym. Na felgach w tylu retro znajdują się terenowe opony. Widać też duży prześwit.

Z tyłu znajdują się światła LED i dziwnie wyglądająca klapa bagażnika, na której znajduje się rozszerzenie bagażnika dachowego.

Na prezentacji wideo można dostrzec, że we wnętrzu znajduje się wolnostojący panel z cyfrowym zestawem wskaźników i dużym ekranem dotykowym. Jest też kierownica o dziwnym kształcie, wysoko zamontowana konsola środkowa z kilkoma elementami sterującymi i dużą ilością miejsca do przechowywania rzeczy.

Compact Cruiser nie bierze się znikąd, ponieważ podobny pojazd pojawił się w 2017 roku w postaci samochodu koncepcyjnego Toyota F4-X. Ten dzielił architekturę TNGA-C z CH-R i był wyposażony w czterocylindrowy silnik. Compact Cruiser EV mógłby podążać podobną drogą – z wyjątkiem silnika – wykorzystując jako bazę zelektryfikowany wariant platformy TNGA. Toyota nie zdradziła szczegółów, ale raczej naturalnym rozwiązaniem byłyby dwa silniki elektryczne i napęd na wszystkie koła.

Compact Cruiser EV jest na razie pojazdem koncepcyjnym. Jest jednak szansa na wprowadzenie go do produkcji. Oby tylko nie zmieniono go znacznie. Jeśli wejdzie na rynek, to głównymi rywalami będzie Ford Bronco czy Jeep Renegade następnej generacji.