Wycieraczki pozostawiają smugi? Jest prosty trik, by temu zaradzić

Zimą w czasie opadów śniegu, roztopów czy po prostu jazdy w trasie, wycieraczki są niezwykle kluczowe. To one pozwalają zetrzeć wodę i błoto pośniegowe z szyby, a tym samym to one gwarantują kierowcy właściwą widoczność. Niestety czasami okazuje się, że wycieraczki pracując pozostawiają mało estetycznie wyglądające smugi na powierzchni szkła. Czy to oznacza, że kwalifikują się wyłącznie do wymiany? Całe szczęście nie. Bo jest prosty trik, który już w kilka sekund może skutecznie zaradzić problemowi.

Smugi może powodować lód lub zanieczyszczenia. Sprawdź to!

Jeżeli wycieraczki pozostawiają brudne smugi na szybie, oznacza to mniej więcej tyle, że pióro jest nierównomiernie dociskane do powierzchni. Sytuacja może być powodowana przez kilka czynników. W przypadku zimy najpierw warto sprawdzić dwa – czy na wycieraczce nie zalega lód lub śnieg, ewentualnie czy pióro nie jest mocno zabrudzone. Widząc smugi, kierowca powinien zatem przede wszystkim zatrzymać pojazd. Może zjechać na przydrożny parking lub teren stacji benzynowej. Następnie musi sprawdzić wycieraczki, aby ujawnić przyczynę problemu.

Ewentualne sople lodowe kierujący powinien zrzucić dość delikatnie – aby nie uszkodzić pióra. Zabrudzenia można natomiast usunąć przy pomocy szmatki lub chusteczki higienicznej.

To jednak pióra? Wymień wycieraczki za 100 zł

Oczywiście może się okazać, że po zatrzymaniu kierowca nie zauważy lodu czy zabrudzeń zalegających na wycieraczkach. A w takim przypadku wniosek może być jeden. Powodem powstawania smug jest zużycie piór. Co warto wiedzieć, zużyte pióra powodują często też większą ilość objawów. Bo wycieraczki często pracują głośniej, piszczą trąc o szybę czy podskakują lub przeskakują podczas pracy. Całe szczęście wymiana wycieraczek nie jest droga. Komplet nowych kosztuje w sklepie motoryzacyjnym już od 20 czy 30 do 120 zł.

Zużyte pióra to mandat do 500 zł i... porysowana szyba

W sytuacji, w której kierowca stwierdzi że wycieraczki w jego aucie nadają się do wymiany, z zakupem nie powinien zwlekać. Przemawiają za tym dwa powody. Po pierwsze mocno zużyte pióra powodują poważny problem w czasie kontroli drogowej. Policjant może odebrać kierowcy dowód rejestracyjny pojazdu i wlepić mu mandat wynoszący od 20 do 500 zł. Jak funkcjonariusz sprawdzi sprawność piór? To proste, wystarczy że poprosi kierującego o uruchomienie wycieraczek i zobaczy czy na szybie powstają smugi.

Po drugie niesprawne wycieraczki potęgują też efekt... rysowania przedniej i tylnej szyby. O ile w przypadku tylnej efekt jest głównie estetyczny, o tyle w przypadku przedniej powracamy do punktu pierwszego. Porysowana szyba to odebrany dowód rejestracyjny i do 500 zł mandatu w czasie kontroli drogowej. Co więcej, porysowana szyba może się też zakończyć negatywnym wynikiem badania technicznego.