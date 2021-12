Najszybszy kamper na świecie - kiedyś nim był. A teraz można go kupić

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Kampery zazwyczaj są dosyć nudnymi pojazdami, które co prawda mają wiele ciekawych funkcji, ale do demonów prędkości to nie należą. Jednak nie każdy taki jest.

Chinook Motorhome był w 1998 roku najszybszym kamperem na świecie. Ustanowił rekord prędkości na lądzie w swojej klasie na słonym jeziorze Bonneville w tamtym okresie, uzyskując prędkość 160,57 km na godzinę.

Do zbudowania tego kampera posłużył Ford E-350, pod maską znalazł się silnik Triton V10. Pojazd jest obecnie na sprzedaż w serwisie eBay.

Aby osiągnąć rekord prędkości, zespół usunął z pojazdu wszystko, co niepotrzebne, w tym klimatyzator na dachu i zbiorniki na wodę. Klatka bezpieczeństwa w kabinie chroniła kierowcę. Po pokonaniu rekordu z powrotem zamontowano wszystkie rzeczy. Właściciel podał, że auto ma na liczniku przejechane 117.482 km.

Chinook przyciąga wzrok białą karoserią z odważnymi pomarańczowymi paskami, które z tyłu przechodzą w fioletowy odcień. Na masce znajduje się wlot powietrza, a grill ma pomarańczowe akcenty pasujące do pasków. Naklejki od sponsorów również zdobią nadwozie.

Wewnątrz ten kamper ma wszystkie udogodnienia, jakich można oczekiwać. Pod jedną ze ścian stoi długa kanapa, a po drugiej stronie stoi stół z dwiema ławkami. W tylnej części znajduje się aneks kuchenny z płytą grzewczą, zlewozmywakiem i lodówką. W łazience znajduje się prysznic i toaleta.

Aukcja kończy się 22 listopada. Cena wywoławcza wynosi 30.000 dolarów, natomiast przy przycisku Kup Teraz widnieje cena 40.000 dolarów.