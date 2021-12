Takiej Łady nie widzieliście. Jest niestabilna [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Zima przyszła, więc Rosjanie mają więcej czasu na wymyślanie nowych rzeczy. Ci konkretni Rosjanie jednak mają fantazję i lubią ją wprowadzać w życie. Tak powstała Łada trójkołowa.

Ekipa Garage 54 zaprezentowała światu Ładę 6x6 czy z 14 kołami. Ich najnowsze dzieło może ma mniej kół, ale robi wrażenie. Trójkołowa Łada ma dwa koła na przedzie i jedno na tyle. Myli się jednak ten, że będzie przypominała Relianta Robina. Nie, ma wielkie koło terenowe zamiast bagażnika i przypomina odwrócony Batmobil.

Koło jest tak duże, że trzeba było stworzyć specjalny stelaż. Powstało również oprzyrządowanie specjalnie na zamówienie, aby utrzymać nową część wyposażenia. Obojętnie jednak co zostało zastosowane, to i tak koło się chybocze, a im szybciej się jedzie tym bardziej się rzuca na boki. Jednak, ponieważ jest to Łada, to nie ma problemu z nadmiernymi prędkościami.

Opona jest tak duża i wytrzymała, że nie potrzebuje powietrza, aby podtrzymywać lżejszy tył Łady. Oznacza to, że jest gąbczasty i zapewnia zaskakująco wygodną jazdę, biorąc pod uwagę, że nie ma tylnego zawieszenia. Jednak jak wspomniano wcześniej jej wielkość oznacza również, że jest trochę przechylona, ale nadal wydaje się stosunkowo stabilna nawet w trudnym terenie.

Zima dopiero się zaczyna. Możliwe, że jeszcze się doczekamy jakiegoś nowego projektu z Garage 54.