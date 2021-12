Ofiara śmiertelna i 20 rannych po wypadku w Paryżu. Kierowca wini Teslę

Wypadek wydarzył się 11 grudnia. Najpierw napisały o nim lokalne gazety, potem Reuters, a teraz media na całym świecie. Kierowca Tesli Model 3 jest taksówkarzem jednej z najpopularniejszych paryskich korporacji "G7". W jej flocie jeździ 9 tys. aut, w tym 37 sztuk Tesli. Firma wstrzymała jazdy samochodami tej marki do wyjaśnienia sprawy.

Sprawca wypadku jechał z rodziną na weekendowy obiad. Twierdzi, że w pewnym momencie samochód zaczął gwałtownie przyspieszać, potem zatrzymał się na czerwonym świetle, a później przyspieszył znowu.

Podobno nie reagował na próby hamowania, więc prowadzący próbował wytracić prędkość, celując w różne przeszkody. Wtedy potrącił rowerzystę i trójkę pieszych, potem było jeszcze gorzej. Świadkowie myśleli, że mają do czynienia z terrorystycznym zamachem.

Centrala Tesli zareagowała dość szybko. Ponieważ firma ma wgląd do danych wszystkich aut w czasie rzeczywistym, sprawdziła zapisy Tesli, która brała udział w wypadku i przekazała je francuskim władzom. Przedstawiciele Tesli twierdzą, że nie widać żadnego błędu oprogramowania. Ich zdaniem samochód przez cały czas zachowywał się poprawnie.

Paryska policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Według Reuters burmistrz 13. dzielnicy Paryża, w której wydarzył się śmiertelny wypadek, Jerome Coumet twierdzi, że wyniki wstępnego śledztwa sugerują zaklinowanie się pedału przyspieszenia.

Wypadek Tesli w Paryżu. Winny samochód, czy kierowca?

Jeszcze za wcześnie na wyciąganie wniosków, ale zastanówmy się, czy to w ogóle możliwe, że Tesla przestała słuchać się kierowcy? Teoretycznie tak, ale statystyki dowodzą, że przeważająca większość wypadków jest winą ludzi, a nie maszyn, bo to oni zawodzą o wiele częściej.

W 2009 roku Toyota miała problem w USA, kiedy setki właścicieli złożyło do sądu zbiorowe pozwy, oskarżając firmę o wadliwe działanie pedału przyspieszenia. Wizerunek firmy poleciał na łeb na szyję, a odszkodowania liczyło się w milionach dolarów. Później okazało się, że wszystkie wypadki były winą kierowców, którzy pomylili pedał gazu z hamulcem.

Tymczasem według prawa jest to takie samo urządzenie, jak tempomaty autach innych marek. Być może w Teslach działa bardziej sprawnie, ale na pewno nie zdejmuje z kierowcy odpowiedzialności za skutki jazdy.

Gdyby sugerować się nazwą, można by równie dobrze stwierdzić, że wszystkie auta powinny jeździć samodzielnie. W końcu ich nazwa "samochód" to sugeruje. W historii marketingi jest wiele przypadków, że ludzie uwierzyli w reklamowe hasła. Czasami to pomogło firmom, które je stosowały, czasem wręcz przeciwnie.

Zobaczymy, jaki będzie bilans Tesli i jej Autopilota FSD (Full Self-Driving), ale zgodnie z przepisami jest takim samym autem, jak wszystkie inne. Niezależnie od tego czy włączymy aktywny tempomat, prowadzi dalej kierowca. Chyba że nastąpi awaria, któregoś z układów i człowiek staje się bezradny. Miejmy nadzieję, że wyniki śledztwa rozwieją wszelkie wątpliwości dotyczące paryskiego wypadku.

