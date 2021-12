Toyota Tacoma EV Concept. Japoński pickup elektryczny jest już w drodze

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Toyota w ramach wprowadzania elektryków ma w planach zaprezentować 15 pojazdów typu BEV do 2025 r. Siedem z nich będzie nosić nazwę bZ. Do 2030 r. liczba ta podwoi się do 30.

Jednym z najciekawszych dziś zaprezentowanych modeli jest elektryczna Tacoma. Jak widać, model zawiera wiele elementów przeprojektowanej Tundry, w tym znajomy przód z czarnym zderzakiem i poziomymi światłami przeciwmgielnymi.

Pickup ma również inspirowane Tundrą wloty powietrza, które w wersji elektrycznej są jedynie atrapą. Na masce natomiast znajduje się znajome wybrzuszenie. I to by było na tyle z podobieństw na przedzie. Elektryk ma zupełnie inny grill z geometrycznym wzorem.

Idąc do tyłu widać czarne słupki A, która przechodzą w czarny dach. Linia okien podobna jest do tej w Tundrze.

Nawiązania do Tundry można znaleźć również na tyle auta, gdzie są charakterystyczne pionowe światła.

Prawdopodobnie ta elektryczna półciężarówka jest oparta na Tacomie nowej generacji. Oczekuje się, że standardowy model zostanie wprowadzony w przyszłym roku i będzie jeździł na platformie TNGA-F, która stanowi podstawę Tundry i Land Cruisera. Jeśli chodzi o jego projekt, nie stanowiłoby to zdziwienia, gdyby nawiązywał do przedstawionej tutaj koncepcji.