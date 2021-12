Nigdy nie wiadomo kogo się spotka na swojej drodze. Zwrócił uwagę otrzymał cios nożem

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

W poniedziałek w Ostrowie Wielkopolskim doszło do groźnej sytuacji na jednej z ulic miasta. Doszło do kłótni na linii kierowca-pieszy i do niebezpiecznej sytuacji.

Jak podaje lokalna policja do zdarzenia doszło na ul. Krotoszyńskiej w okolicach marketu. Jak ustalili funkcjonariusze doszło do kłótni pomiędzy kierowcą i pieszym. Najwyraźniej nerwy sięgnęły tak wysokiego poziomu, że pieszy wyciągnął nóż i ranił kłócącą się z nim osobę.

Kierowca został przetransportowany do szpitala i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Porywczy pieszy chodzący po ulicy z nożem zbiegł z miejsca zdarzenia.