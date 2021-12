Czy można wyprzedzać z prawej strony? Zasada jest prosta

Więcej porad z zakresu prawa drogowego znajdziesz również w serwisie Gazeta.pl.

Wyprzedzanie? To proste. Dojeżdżasz do innego auta, wrzucasz lewy kierunkowskaz, zmieniasz pas ruchu i przyspieszasz. I choć tak zdaniem większości kierowców wygląda scenariusz modelowego wyprzedzania, od tej zasady są wyjątki. Przepisy przewidują bowiem przypadki, w których w czasie wyprzedzania kierowca wrzuci nie lewy, a prawy kierunek. Przede wszystkim wyjątek taki dotyczy jezdni posiadającej więcej niż jeden pas ruchu. Zanim jednak kierowca zdecyduje się na manewr, powinien upewnić się że występują dwa warunki dodatkowe. Po pierwsze pasy ruchu muszą być wyznaczone. Po drugie jezdnia musi być jednokierunkowa.

Gdy jezdnia jest jednokierunkowa, ale nie ma wyznaczonych pasów ruchu, kierowca nie może wyprzedzić z prawej strony!

Wyprzedzanie z prawej i droga dwukierunkowa. Co wtedy?

Drogi posiadające więcej niż jeden pas ruchu w każdym z kierunków mogą być jezdniami dwukierunkowymi. Co wtedy? Wyprzedzanie z prawej strony staje się możliwe wtedy, gdy znajduje się ona w terenie zabudowanym i ma co najmniej dwa pasy ruchu przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku. Poza terenem zabudowanym konieczne są co najmniej trzy pasy ruchu w tym samym kierunku.

Wyprzedzanie z prawej strony na jezdni dwukierunkowej jest dozwolone przepisami w jeszcze jednym przypadku. Art. 24 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym dopuszcza taką możliwość w sytuacji, w której jadący przed nami pojazd sygnalizuje zamiar skrętu w lewo. Przepisy nakładają jednak na kierowcę jeszcze jeden wymóg dodatkowy. Otóż jezdnia musi być na tyle szeroka, aby wykonanie manewru stało się możliwe bez wjechania na pobocze. W przeciwnym razie kierowca powinien wyhamować i czekać na możliwość kontynuowania jazdy po wykonaniu manewru skrętu przez pojazd poprzedzający.

Z prawej nie tyle można, co trzeba wyprzedzić tramwaj!

Wyprzedzanie z prawej strony jest też możliwe w przypadku... tramwaju. W głos art. 24 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym "pojazd szynowy może być wyprzedzany tylko z prawej strony, chyba że położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej."

Gdzie nie można wyprzedzać z prawej strony?

Wyprzedzanie z prawej strony jest zabronione przede wszystkim wtedy, gdy:

pojazd dojeżdża do wierzchołka wzniesienia,

na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi,

na skrzyżowaniu (z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany).

Mandat za wyprzedzanie z prawej strony

Mandat za wyprzedzanie z niewłaściwej strony wynosi 200 zł. Kara zostanie uzupełniona 3 punktami karnymi. Gdy kierowca zacznie wyprzedzać przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi czy na skrzyżowaniu, kara wzrośnie do 300 zł i 5 punktów karnych.