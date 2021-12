Korzystasz prywatnie ze służbowego auta? Polski Ład sprawi, że będzie drożej

Więcej informacji motoryzacyjnych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

W niektórych firmach osoba zatrudniona na umowę o pracę (na tzw. etacie) może korzystać ze służbowego samochodu do celów prywatnych. Wówczas użytkowanie auta jest dla pracownika dodatkowym przychodem, od którego są potrącane składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, a także zaliczka na podatek dochodowy.

Zobacz wideo Jak samochód elektryczny sprawdza się w mieście?

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;

400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

Tak jest teraz, ale będzie tylko do końca roku. Polski Ład wprowadzi w tej kwestii pewną zmianę. Kwoty pozostaną te same, ale od 1 stycznia 2022 r. zmieni się kryterium wysokości ryczałtu:

250 zł miesięcznie – dla samochodów o mocy do 60 kW (81,6 KM) ;

; 400 zł miesięcznie – dla samochodów o mocy powyżej mocy 60 kW (81,6 KM).

Ile może stracić przedsiębiorca i kierowca na Polskim Ładzie? Liczymy na 3 przykładach

Samochody służbowe Fot. Anna Krasko/Agencja Gazeta

Większość zapłaci więcej

Zmiana wynikająca z Polskiego Ładu oznacza, że większość pracodawców zapłaci więcej. Obecnie niewiele samochodów dysponuje mocą niższą niż 82 KM - to z reguły pojazdy z segmentów A i B z podstawowymi silnikami. W praktyce zmiana ta oznacza zwiększenie kosztów, jakie poniesie pracodawca. Dla pracownika w kwestii finansowej nie zmieni się w zasadzie nic - to pracodawca zapłaci za niego wyższy podatek dochodowy i składki.

Jednak auta służbowe w wielu firmach uznawane są za swego rodzaju benefit. Szczególnie, jeśli pracownik korzysta z niego także do celów prywatnych. Zmiana opłat może sprawić, że pracodawcy, szukając oszczędności, zrezygnują z oferowania pracownikom takiego przywileju, lub będą kupować najsłabsze i najmniejsze samochody na rynku.

O tym co Nowy Polski Ład zmieni dla kierowców i branży leasingowej pisaliśmy w tym artykule:

Co Polski Ład oznacza dla branży leasingowej? Wykup samochodu nie będzie już tak opłacalny

Elektryki wliczone w samochody o małej mocy

Do końca 2021 roku samochody elektryczne i wodorowe nie są uwzględniane w przepisach dotyczących korzystania ze służbowego auta do celów prywatnych. Od 1 stycznia 2022 r. auta z takim alternatywnym źródłem napędu zaliczone będą do pierwszej grupy, tj, pojazdów o mocy do 81,6 KM. Pracodawca "załapie" się więc na niższy próg ryczałtowy w wysokości 250 zł. Dodatkową korzyścią będzie dofinansowanie zakupu osobowych samochodów elektrycznych (kategoria M1), które kosztują mniej niż 225 tys. zł. W takim przypadku przedsiębiorca może uzyskać dopłatę 18 750 zł lub 27 tys. zł jeśli zadeklaruje przebieg większy niż 15 tys. kilometrów rocznie. Te wszystkie upusty mają zachęcić przedsiębiorców do zmiany floty na elektryczną.

Czy samochody wodorowe to to samo, co elektryczne? Wyjaśniamy różnice

Stacja ładowania samochodów elektrycznych Tesli Fot. Steven Senne / AP Photo