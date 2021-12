Rakietowy napęd w Tesli? Youtuber ubiegł Elona Muska [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Tesla Model S jest szybkim samochodem, a ta konkretna jest własnością człowieka stojącego za kanałem Warped Perception na YouTube. Twórca kanału przerobił ją i zamontował trzy silniki rakietowe.

Mężczyzna wprowadził wiele zmian w konstrukcji pojazdu. Na początek w samochodzie trzeba było zamontować nowy zbiornik paliwa i wykonano niestandardową podporę do obsługi trzech silników odrzutowych zwisających z tyłu Tesli. Silniki zużywają od 1,5 do 2,0 galonów paliwa na minutę, więc całkiem sporo.

Co ciekawe, auto może być zasilane samymi silnikami odrzutowymi i osiągnąć prędkość 96 km/h.

Mężczyzna też sprawdził różnicę przyspieszenia pomiędzy napędem elektrycznym, a napędem elektrycznym z włączonymi dodatkowymi silnikami. Podczas przejazdu elektrycznego Tesla model S P85D podczas rozpędzania się od 0 do 96 km/h zanotował czas wynoszący 4,38 sekundy. Odbyło się to na lekko wilgotnym odcinku drogi. Podczas drugiego przejazdu uruchomiono dodatkowo trzy silniki odrzutowe, a czas na takim samym odcinku spadł do 3,32 sekundy, co jest naprawdę imponującym wynikiem.