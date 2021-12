Tesla w Chinach ma sposób na blokowanie ładowarek. W Polsce znamy go od lat

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Termin ICEing odnosi się w szczególności do pojazdów z silnikami spalinowymi blokującymi miejsca do ładowania. Chociaż czasami robi się to przypadkowo, to bywają sytuację, gdy takie zachowanie jest celowe, aby utrudnić życie właścicielom pojazdów elektrycznych.

Zobacz wideo W Chinach będą budować Tesle. Pierwsza fabryka poza USA powstanie w Szanghaju

W Chinach pojawia się coraz więcej punktów ładowania Tesli. Zatem pojawia się też potrzeba, aby zapobiec złośliwościom skierowanym do użytkowników aut elektrycznych. Jak nie pozwolić, aby ktoś zastawił taki punkt? Odpowiedź jest prosta i w Polsce od dawien dawna używana – słupki z blokadą.

Aby jednak wjechać na miejsce do ładowania najpierw należy odblokować taki słupek. Aby to zrobić trzeba skorzystać z osobnej aplikacji, przez co to również komplikowało to życie osobom, które chciały naładować swoje Tesle.

Rozwiązanie to funkcjonuje od 2019 r., ale w ostatnich tygodniach takich słupków pojawiło się jeszcze więcej. Praktycznie przy każdym nowym punkcie do ładowania producenta.

Milion elektryków do 2025 r. - mamy 3 proc. planu. Elektryków jest nieco ponad 15 tys., hybryd więcej

Należy przypuszczać, że Tesla z biegiem czasu zintegruje opcję odblokowywania słupków ze swoją aplikacją. Nie ma na razie informacji czy sposób ten zapobiegający blokowania stacji przyjmie się i będzie wdrażany w innych częściach świata.