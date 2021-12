Tunel pod Ursynowem jest prawie gotowy. Mają go otworzyć przed świętami

Więcej informacji drogowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Tunel na Południowej Obwodnicy Warszawy, który biegnie pod Ursynowem, lada dzień zostanie otwarty. Wygląda na to, że wszystkie braki w dokumentacji zostały uzupełnione, wentylacja, która przysparzała niemałych problemów - naprawiona, a tunel czeka na ostateczną kontrolę Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, tunel zostanie otwarty 20 grudnia, czyli ostatniego dnia kalendarzowej jesieni.

Tunel południowej obwodnicy Warszawy pod Ursynowem. Próba ogniowa podczas odbiorów FB Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Warszawie

Kolejne podejście

Pierwsza próba oddania tunelu do użytku miała miejsce na początku ubiegłego tygodnia. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego znalazł jednak braki w dokumentacji i odrzucił wniosek wykonawcy. Teraz dokumentacja została uzupełniona, a do inspektoratu wpłynął kolejny wniosek o dopuszczenie trasy do ruchu. Dopiero po pozytywnym wyniku kontroli będzie można otworzyć tunel.

Wykonawca, firma Webuild (dawne Astaldi), jest jednak pewny, że tym razem kontrola przebiegnie pomyślnie. Do ratusza wpłynął już wniosek o wprowadzenie stałej organizacji ruchu od piątku 17 grudnia. Ma ona polegać na oddaniu w docelowej formie ulicy Płaskowickiej wraz ze skrzyżowaniami z ulicami:

Braci Wagów,

Cynamonowej,

Gandhi,

Lanciego,

Pileckiego,

Rosoła,

Stryjeńskich.

Tunel pod Ursynowem Fot. GDDKiA

Ważny łącznik

Ważnym drogowym elementem z punktu widzenia mieszkańców Wilanowa jest też 130-metrowy łącznik w ciągu ulicy Branickiego.

Wilanowski odcinek ma już pozwolenie na użytkowanie i mógłby być otwarty już dziś, ale czekamy na tunel bo z niego są zjazdy na Wilanów. Nieoficjalnie mówi się, że tunel może zostać otwarty około 20 grudnia

- mówił burmistrz Wilanowa Ludwik Rakowski.

Najdłuższy tunel w Polsce

Ring wokół stolicy to jedna z ważniejszych inwestycji w całym kraju. Ale zastrzeżeń Straży Pożarnej nie można bagatelizować. Ursynowski tunel ma aż 2,3 km długości i jest najdłuższym tunelem w całej Polsce. Z uwagi na długość obiekt wyposażony jest w system punktów alarmowych, komunikacji radiowej służb ratowniczych i porządkowych. W tunelu znajdują się również hydranty przeciwpożarowe, odwodnienie, kanalizacja deszczowa, przeciwpożarowa i drenażowa. Wzdłuż ścian tunelu znajdują się chodniki, które w razie potrzeby będą ciągami ewakuacyjnymi. Co 250 metrów ulokowano też przejścia pomiędzy nawami tunelu, a informację o odległości do tych przejść znajdziemy na tablicach oświetlenia awaryjnego. W razie groźnego wypadku w środku tunelu i pożaru infrastruktura musi być gotowa, żeby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim kierowcom.

Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta