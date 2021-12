Kierowco, wypatruj znaku A-32. W najbliższych miesiącach będzie bardzo ważny

Więcej o znakach i przepisach drogowych przeczytasz też w serwisie Gazeta.pl.

Znak A-32 "Oszronienie jezdni" wygląda trochę tak, jakby został zapożyczony z... prognozy pogody. I choć taka interpretacja może wydawać się żartobliwa, ma więcej wspólnego z prawdą niż mogłoby się wydawać. Bo płatek śniegu umieszczony na żółtym trójkącie z czerwoną obwódką informuje o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi. Tym samym znak A-32 nabiera szczególnego znaczenia teraz – podczas pierwszych uderzeń zimowej pogody i niskich temperatur.

Znak A-32: gdzie się go stawia i gdzie obowiązuje?

Gdzie umieszcza się znak A-32? Bardzo często można go spotkać przed wjazdem na mosty i wiadukty. I informacja w tym przypadku jest kluczowa. Bo o ile jezdnia poprowadzona na gruncie nawet przy tęgich mrozach może nie wykazywać objawów gołoledzi, o tyle na moście pojazd prowadzony przez kierowcę może wpaść w poślizg. W końcu asfalt nie jest chroniony od dołu ziemią, co często prowadzi do przymarzania wilgoci.

Wraz ze znakiem A-32 występować mogą tablice dodatkowe. W szczególności:

tablica T-1 "Tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego",

tablica T-2 "Tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo",

tablica T-3 "Tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo".

Jeżeli pod znakiem A-32 nie pojawi się tablica T-1, zwyczajowo odległość od miejsca niebezpiecznego wynosi do 100 metrów na drodze z dopuszczalną prędkością wynoszącą maksymalnie 60 km/h i od 150 m do 300 m na pozostałych drogach.

Widzisz znak A-32? Zachowaj szczególną ostrożność!

Znak A-32 "Oszronienie jezdni" informuje o tym, że jezdnia może być śliska. Tym samym zobowiązuje kierowcę do zachowania szczególnej ostrożności. A to oznacza przede wszystkim redukcję prędkości – ale też stopniową, a nie poprzez głębokie naciśnięcie na hamulec. Poza tym prowadzący powinien trzymać dwie ręce na kierownicy i obserwować otoczenie drogi oraz zachowania innych kierujących.

Brak mandatu za znak A-32. To jednak nie do końca dobrze...

Znak A-32 "Oszronienie jezdni" jest typowym oznaczeniem ostrzegawczym. A to oznacza, że choć zobowiązuje on do zachowania szczególnej ostrożności, informacja zawarta na nim nie oznacza dla kierowcy groźby mandatu. Konsekwencje niestosowania się do tego znaku mogą być mimo wszystko dużo poważniejsze. Warto pamiętać o tym, że zignorowanie ostrzeżenia może w skrajnym przypadku doprowadzić do... kolizji lub wypadku.