70 mandatów w ramach jednej akcji. Tylko na przejściach dla pieszych i tylko przy użyciu drona

Drony w ostatnim czasie stały się jednym z ulubionych narzędzi policjantów z drogówki w całej Polsce. Z wnętrza samochodu trudno je dostrzec, za to z dużej wysokości świetnie pokazują wszystkie przewinienia kierowców. Nic dziwnego, że policja chętnie z nich korzysta.

Dron w akcji i ponad 70 mandatów

Teraz policjanci z drogówki z Bielska-Białej wykorzystali takiego drona w akcji "Bezpieczne przejścia" przeprowadzonej w minioną środę. Bezzałogowy pojazd patrolował lokalne przejścia dla pieszych (nie wyposażone w sygnalizację świetlną), a na podglądzie z urządzenia policja sprawdzała, czy kierowcy przestrzegają przepisów w takich miejscach.

Mundurowi kontrolowali, czy kierowcy odpowiednio reagowali na widok pieszych, umożliwiali im przejście na drugą stronę jezdni oraz mierzyli ich prędkość. Sprawdzali też zachowanie samych pieszych, zwracając uwagę, czy m.in. nie wchodzą wprost pod jadące pojazdy.

Efekty tej niezapowiedzianej kontroli były... niestety łatwe do przewidzenia. W ramach tej jednej akcji wykryto ponad 70 wykroczeń na drodze. 3 z nich to złamanie przepisów na przejściach przez pieszych, a pozostałe to wykroczenia popełnione przez kierowców. Policja nie podała szczegółów, jednak zaznacza, że aż 15 kierujących przekroczyło prędkość w rejonie przejścia dla pieszych, 7 popełniło wykroczenia wobec pieszych, 5 wyprzedzało na przejściu, a 2 nie ustąpiło pierwszeństwa pieszym na przejściu.

Nie ma więc niespodzianki. Pomimo ciągłych apeli, to kierowcy zdecydowanie najczęściej łamią przepisy na przejściach dla pieszych i robią to bardzo często.