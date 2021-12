Recykling na całego. Z rozbitej Tesli do zasilania domu [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Kongresmen z Kentucky Thomas Massie ma głowę na karku. Jego dom nie jest podłączony pod sieć energetyczną, a to dlatego, że postanowił zrobić recykling rozbitej Tesli.

Jak już zostało wspomniane z jednym z elementów jego domu jest bank energii o mocy 85 kWh pochodzący z rozbitej Tesli model S. Do baterii z samochodu podłączona jest instalacja fotowoltaiczna, która zasila ładuje na bieżąco baterie. Naładowany magazyn energii jest w stanie utrzymać dom przez trzy dni. Do tego pomysłowy polityk wykorzystuje pompy ciepła, spalinowy generator prądu i kocioł zgazowujący na drewno wykorzystywany do ogrzewania.

Zobacz wideo Jakie zalety mają auta elektryczne? Sprawdziliśmy

Co ciekawe mężczyzna sam napisał oprogramowanie do zarządzania magazynem. Jak sam przyznaje najtrudniej było przystosować baterie Tesli, żeby wytwarzały 44-50 woltów zamiast standardowych 360-400 woltów. Cała konstrukcja jest umieszczona w przybudówce.

Tesla, czyli fenomen, który musi przyspieszyć. Konkurencja goni Elona Muska

W sumie system ten działa nieprzerwanie od 4 lat. Uszkodzoną Teslę zakupił za 61.000 dolarów. To się nazywa recykling.