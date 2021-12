Lancia wraca do gry? Wielkie plany na powrót do krajów w Europie

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Włoskiej Lancii nie trzeba nikomu przedstawiać. Marka legenda, marka, która ma na koncie wiele tytułów w świecie motosportu. Jednak ostatnie lata były dość chude, by nie powiedzieć agonalne. Jednak Stellantis ma plan. Lancia ma powrócić na rynki europejskie z salonami, nowymi modelami, które będą elektryczne.

Zacznijmy jednak od salonów – ma ich powstać 100 do 2024 r., gdy zostanie zaprezentowany nowy model marki. Prawdopodobnie Lancia nie będzie posiadała indywidualnych salonów, ale będzie współdzielić z innymi markami należącymi do grupy. Zapewne będą do Fiat oraz Alfa Romeo. Głównymi rynkami, gdzie mają się pojawić Lancie to te, na których szybko rozwija się infrastruktura pod elektryki np. Niemcy, Hiszpania czy Francja. Polski nie ma w tym zestawieniu jako kraju kluczowego, jednakże może pojawić się w większych ośrodkach miejskich jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk i inne tego typu miasta.

Jak wcześniej zostało wspomniane właściciele Lancii chcą by marka ta była domem głównie dla elektryków (na początku z całą pewnością pojawią się również hybrydy), nic więc dziwnego, że wybór sieci dilerskiej tak ma wyglądać, a nie inaczej. Kolejna kwestia, którą Lancia ma wprowadzić do swojej oferty to sprzedaż online jak to robią już niektórzy producenci. Jednak tego typu model biznesowy może odbić się na salonach sprzedaży. Wszystko zależy od upodobań konsumentów.

Jednak, aby powstały salony, to trzeba je czymś zapełnić. Plan Lancii jest następujący – w 2024 r. pojawić się ma nowy hybrydowy Ypsilon, dwa lata później crossover, a cztery lata później (2028 r.) hatchback. Na ten moment nic więcej nie wiadomo. Lancia może nas jeszcze czymś zaskoczyć w najbliższym czasie.