Nie znajdziesz mocniejszych dowodów, że zima zaskoczyła drogowców. Kolejni "koszą śnieg"

Najpierw droga wojewódzka w okolicach Leszna. To tam wykonano pierwsze zdjęcia mężczyzn koszących trawę przez śnieg. Zima zaskoczyła drogowców? Na pewno tych, którym Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zlecił koszenie trawy przy poboczu drogi nr 309. Prace miały zostać wykonane na początku listopada. Jak ustaliło lokalne radio Elka, firma, która miała zrealizować zlecenie, 2 grudnia zameldowała zakończenie prac. Tymczasem poniższe zdjęcia wykonano kilka dni po tym terminie.

Zleceniobiorca twierdzi jednak, że to nie jego pracownicy widoczni są na fotografiach. Kto zatem kosił trawę ukrytą pod grubą warstwą śniegu? Można się tylko domyślać.

Kosili trawę w śniegu również w Brzezinach

9 grudnia w południe przy drodze wojewódzkiej nr 708 w Brzezinach uwieczniono podobny obrazek jak niespełna tydzień temu pod Lesznem. Tym razem mężczyzna kosił zabielony śniegiem trawnik w okolicy przystanku autobusowego na ulicy Waryńskiego.

Dwa przykłady to zbyt mało, by móc mówić o nowym polskim sporcie narodowym, ale wystarczająco, by stwierdzić, że zima zaskoczyła niektórych drogowców.