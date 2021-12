BMW świętuje milionowe zelektryfikowane auto. A to dopiero początek ofensywy

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

BMW oficjalnie sprzedało swój milionowy pojazd zelektryfikowany, przekazując kluczyki do całkowicie elektrycznego BMW iX klientowi w zakładzie BMW Welt w Niemczech.

Pieter Nota, członek zarządu BMW AG odpowiedzialny za klienta, marki i sprzedaż w rozmowie z dziennikarzami przekazał, że około 70 proc. zelektryfikowanych pojazdów sprzedawanych przez BMW to hybrydy. Dodał, że do 2025 r. BMW dostarczy klientom około 2 mln w pełni elektrycznych pojazdów i uważa, że ??co najmniej 50 procent wszystkich pojazdów, które będą sprzedawać do 2030 r., będą elektryczne.

BMW w najbliższych latach ma zamiar wprowadzić wiele modeli z odmianą elektryczną. Na pierwszy ogień pójdzie nowa seria 7 i model X1. Ponadto w 2023 roku do oferty producenta zostanie dodana elektryczna seria 5. Inne planowane pojazdy elektryczne to m.in. następca Mini Countryman i Rolls-Royce Spectre.

W przypadku Mini, firma chce by od 2030 r. wszystkie modele były elektryczne. Co się tyczy Rolls-Royce’a, to ekskluzywna marka ma stać się całkowicie elektryczna wcześniej, bo do 2030 r.