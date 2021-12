Sportowo-ekologicznie - Toyota zrobiła GR Yarisa na wodór

Więcej nowości motoryzacyjnych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Koncepcyjny GR Yaris ma ten sam układ napędowy, co napędzana wodorem Corolla Sport, która startuje w Japonii w serii wyścigów długodystansowych Super Taikyu. Silnik GR Yarisa o dziwo został ten sam, ale po modyfikacjach konstrukcyjnych wykorzystuje wodór jako paliwo.

Zobacz wideo Arkady Fiedler Toyotą Mirai przemierzył Europę. Siedem krajów i 11 etapów

Paliwo, zbiorniki oraz proces tankowania prototypowego GR Yarisa są takie same jak w przypadku wodorowej Toyoty Mirai. Mirai to jednak samochód elektryczny, zasilany energią generowaną w procesie chemicznej reakcji wodoru i tlenu w ogniwach paliwowych. Napęd GR Yarisa opiera się na innej technologii – zastosowano w nim silnik spalinowy, w którym wodór wykorzystywany jest jako paliwo.

Toyota GR Yaris na wodór (prototyp) Toyota

Prace nad taką technologią rozpoczęto w 2017 roku i choć jest ona wciąż na wstępnym etapie rozwoju i testów (przez co nie jest gotowa do wykorzystania komercyjnego), to w japońskich wyścigach napędzana eksperymentalnym silnikiem wodorowym Corolla Sport już dziś zapewnia wysokie osiągi przy prawie zerowych emisjach.

Japoński przemysł motoryzacyjny odnosi największe sukcesy w produkcji aut osobowych. Producenci muszą brać udział w wyścigach, by sprawdzać swoje samochody pod kątem wytrzymałości i osiągów, a także by zaprezentować pełnię swoich możliwości. Wraz z rywalizacją następuje postęp. Jest to też źródło ekscytacji wśród fanów motoryzacji. Udział w wyścigach nie tylko zaspokaja naszą ciekawość, ale przede wszystkim umożliwia rozwój japońskiego przemysłu produkującego samochody osobowe

– podkreślał w marcu 1952 roku, tuż przed swoją śmiercią, Kiichiro Toyoda, założyciel Toyota Motor Corporation.

Opinie Moto.pl: Toyota GR Yaris. Fantazja prezesa i hot hatch dekady

Toyota GR Yaris na wodór (prototyp) Toyota

Silnik spalinowy na wodór

W eksperymentalnych wodorowych prototypach GR Yaris oraz Corolla Sport zastosowano ten sam trzycylindrowy silnik G16E-GTS o pojemności 1,6 litra z turbodoładowaniem. Zmodyfikowano w nim układ paliwowy oraz system wtryskowy, by można było wykorzystać wodór jako paliwo.

Budowa naszego wodorowego silnika spalinowego z myślą o startach w wyścigach to był dopiero pierwszy krok. Wyobrażam sobie, że za 10 lat sprawy będą wyglądać zupełnie inaczej niż teraz, dlatego mam nadzieję, że w przyszłości ludzie spojrzą wstecz i docenią, że do tego wyzwania podeszliśmy z pozytywnym nastawieniem, czerpiąc radość z każdej chwili

– powiedział Akio Toyoda, prezydent Toyota Motor Corporation.

Nowa Mazda 2 to teraz Yaris z innym znaczkiem. Ma chwaloną i lubianą hybrydę

Wodór spala się szybciej niż benzyna, a to oznacza dużą dynamikę przy niemal zerowej emisji. Spalanie wodoru, oprócz tego, że odbywa się w sposób czysty, ma też potencjał, by dawać przyjemność z jazdy dzięki wrażeniom akustycznym, charakterystycznym dla silników spalinowych.

Toyota GR Yaris na wodór (prototyp) Toyota

Toyota Yaris Cross powstaje w polskich fabrykach. W Wałbrzychu produkujemy nie tylko hybrydy