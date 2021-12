Tę technikę znali nasi ojcowie. Czy dziś wciąż warto hamować pulsacyjnie?

Chcesz poprawić technikę jazdy? Sprawdź nasze porady także w serwisie Gazeta.pl.

Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych bardzo dużo mówiło się o hamowaniu pulsacyjnym. Technika ta polega na tym, że w razie zablokowania się kół podczas hamowania, kierowca powinien naciskać i puszczać pedał hamulca. Powtarzanie tej procedury choć wydłuża nieco drogę hamowania, daje potężną zaletę. Sprawia że samochód ponownie staje się sterowny. To pozwala na ominięcie przeszkody i np. uniknięcie kolizji.

Gdy samochód podczas hamowania wpadnie w poślizg, jedzie prosto – bez względu na fakt czy kierujący chce np. skręcić. Odblokowanie kół hamowaniem pulsacyjnym zwraca prowadzącemu kontrolę nad torem jazdy.

Czemu już nie hamujemy pulsacyjnie? To wina Unii. I to nie żart!

Skoro hamowanie pulsacyjne przynosi potężną zaletę, czemu dziś się go nie stosuje? Jest ku temu dość oczywisty powód. I wcale nie chodzi o to, że obecnie ponad 90 proc. kierowców stosuje opony sezonowe, a przez to może cieszyć się wyższym poziomem trakcji. Winna tego stanu rzeczy jest... Unia Europejska. Po 1 maja 2004 roku każdy nowy konstrukcyjnie pojazd osobowy dopuszczony do ruchu na drogach wspólnoty mus być bowiem standardowo wyposażony w układ ABS.

ABS hamuje pulsacyjnie i robi to precyzyjniej od kierowcy

Układ przeciwblokujący przede wszystkim zastępuje hamowanie pulsacyjne. Kierowca naciska pedał hamulca, a pompa ABS sama reaguje w razie poślizgu. Automatycznie blokuje i odblokowuje zaciski w hamulcach regulując ciśnienie w układzie. Skąd ABS wie które koło wpadło w poślizg? Odpowiadają za to czujniki zamontowane przy kołach. Sprawdzają czy wszystkie koła obracają się. Raz że ABS działa automatycznie, a dwa że ma sporą przewagę nad hamowaniem pulsacyjnym. Działa na konkretne koło, a do tego blokuje i odblokowuje hamulce nawet kilkanaście razy na sekundę (czyli częściej niż kierowca).

W autach z systemem ABS nie należy hamować pulsacyjnie! Żeby zadziałała pompa antypoślizgowa, kierowca musi wdusić pedał hamulca do dechy i czekać na reakcję.

ABS - ten system ma już 40 lat. W tym czasie uratował wiele istnień i zmienił motoryzację

Układ ABS jest trwały i dał punkt wyjścia np. dla ESP

Co ważne, układ ABS jest mało awaryjny. Składa się z prostych czujników, sterownika i pompy. Poszczególne elementy w normalnie eksploatowanych autach wytrzymują bezawaryjnie nawet kilkanaście lat. Poprawia zatem bezpieczeństwo, ale nie generuje kosztów. Poza tym ABS stał się punktem wyjścia dla całej serii dodatkowych systemów trakcyjnych. To o jego architekturę – czyli czujniki i pompę – oparte zostało np. działanie ESP czy kontroli trakcji.