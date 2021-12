Rząd wprowadza nowe obostrzenia. Także dla transportu. A kierowcy? Dobre wiadomości

Nowe obostrzenia - kierowcy mogą odetchnąć

Potwierdziły się informacje z ostatnich dni. Na dzisiejszej (7 grudnia) konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski i wiceszef resortu Waldemar Kraska ogłosili, jakie obostrzenia będą nas obowiązywać w grudniu 2021 roku. Od razu możemy uspokoić, że tak naprawdę nie dotyczą one kierowców. Jeden z punktów odnosi się do transportu zbiorowego, w którym będzie obowiązywał ograniczenie liczby pasażerów do 75 proc. Każdy będzie musiał mieć także maseczkę, ale to osoby korzystające z komunikacji publicznej znają już od początku pandemii.

Kierowcy? Mogą odetchnąć. Dotkliwy lockdown pozostaje tylko wspomnieniem. Wszyscy pamiętamy trudne czasy dla kierowców (i nie tylko), kiedy długa lista obostrzeń i zakazów dotykała każdego, a zwykłe jeżdżenie samochodem rodziło mnóstwo pytań i wątpliwości. Można czy nie można? To już przeszłość, a kierowcy od dłuższego czasu nie muszą się przejmować. Na razie nie wróciły żadne restrykcje dla kierowców i pasażerów samochodów osobowych.

Nowe obostrzenia w Polsce - co się zmienia:

od 15 grudnia - obniżenie limitu osób w restauracjach, hotelach, barach, kinach, teatrach, obiektach sportowych - do 30 proc. (zaszczepieni nie wliczają się do limitu pod warunkiem, że przedsiębiorca weryfikuje certyfikaty covidowe),

od 15 grudnia - ograniczenie w transporcie zbiorowym do 75 proc.,

od 15 grudnia - zamknięcie dyskotek i innych miejsc do tańczenia,

31 grudnia i 1 stycznia - ograniczenie w lokalach zamkniętych do 100 osób,

od 15 grudnia - obowiązkowe testy dla osób mieszkających z osobami chorującymi na COVID-19 (bez względu na posiadanie certyfikatu covidowego),

od 15 grudnia - osoby przylatujące do Polski spoza strefy Schengen muszą mieć wykonany test na COVID-19 nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy

od 20 do 9 stycznia - nauka zdalna w szkołach podstawowych i średnich, przedszkola i żłobki będą otwarte,

od 1 marca obowiązek szczepień przeciw COVID-19 dla nauczycieli, medyków i funkcjonariuszy służb mundurowych.

Polacy, kierowcy także, wyszukują frazy "mandat za brak maseczki"

Możemy was uspokoić. Nie ma nakazu jazdy w niej w samochodzie osobowym. Zasłaniać usta i nos powinniśmy za to w transporcie publicznym. Większość kierowców nie musi więc nosić maseczki w swoim aucie, ale pamiętajcie, aby mieć ją przy sobie, żeby nie mieć problemów w sklepie, pracy albo na ulicy. Kierowca musi ją mieć także w warsztacie, u wulkanizatora i na stacji benzynowej.

Pamiętajcie też, że zasłaniać usta i nos trzeba podczas kontroli policyjnej. A to oznacza, że musicie mieć maseczkę, kiedy zatrzyma was policja. Niekonieczne po złamaniu jakiegoś przepisu, może być to po prostu rutynowa kontrola. Dlatego warto zawsze mieć przy sobie maseczkę, żeby uniknąć problemów. Jeśli odmówicie założenia maski podczas kontroli, to policjant może was ukarać mandatem. Taka sytuacja wydaje się jednak czysto teoretyczna i mocno naciągania. Da się więc dostać karę za brak maseczki, ale trzeba się o to postarać.

Raz jeszcze podkreślamy - kierowcy nie muszą się przejmować maseczkami. Tak samo jak:

Zmianą opon.

Wizytą w warsztacie.

Myciem samochodu na myjni.

Jeżdżeniem po mieści. Nawet bez celu.

Przemieszczaniem się między miastami.

Limitem miejsc w samochodzie.

Na razie nie wprowadzono żadnych obostrzeń i restrykcji dla kierowców, ale sytuacja jest dynamiczna. O sytuacji w kraju na bieżąco informujemy na stronie głównej gazety.pl

