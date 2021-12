Kolejne samochody do kontroli SSPN w Warszawie. 9 batów na kierowców

Więcej nowości motoryzacyjnych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

System e-kontroli działa w Warszawie od prawie dwóch lat (od 7 stycznia 2020 r.). Każdy z pojazdów wykonuje pracę porównywalną do pracy 10 dwuosobowych pieszych patroli, co znacznie podnosi efektywność pobierania opłat w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Celem płatnego parkowania, które jest standardem w dużych europejskich miastach, jest zapewnienie rotacji na miejscach postojowych. To z kolei możliwie jest tylko przez wprowadzenie opłat i ich egzekwowanie.

Zobacz wideo Czy to prawda, że kobiety nie radzą sobie z parkowaniem?

Po pierwszych udanych testach i pilotażu z trzema pojazdami, zarząd miasta Warszawy podjął decyzję o zwiększeniu ich liczby, najpierw do siedmiu, a teraz do dziewięciu sztuk. Pomogą one utrzymać wysoką częstotliwość kontroli również po niedawnym rozszerzeniu strefy o Żoliborz oraz pozostałą część Ochoty.

Warszawa kupuje kolejne auta do e-kontroli. Do przetargu podszedł tylko jeden producent

Elektryczny samochód do e-kontroli parkingowych

Elektryczne auta do e-kontroli wyposażone są w "pudła" umieszczone na dachu. Znajdują się w nich urządzenia z kamerami i czujnikami, które skanują tablice rejestracyjne samochodów zaparkowanych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) i wychwytują te, których kierowcy nie zapłacili za parkowanie. Kontrola jest wykonywana dwukrotnie w krótkim odstępie czasu, aby wyeliminować pomyłki lub pojazdy, których kierowcy właśnie idą do parkomatu. Dzięki czytnikowi RFID samochód do e-kontroli automatycznie rozpoznaje pozostawione w aucie Karty Honorowe, Karty Powstańca i Karty N+, które uprawniają do bezpłatnego postoju w SPPN. System jest prosty, szybki i jednoznacznie dokumentuje przewinienie. Wskazuje nie tylko numer rejestracyjny, ale też dokładne miejsca parkowania w strefie. W razie wątpliwości, dokumentację zdjęciową swojego parkowania można sprawdzić na stronie internetowej ZDM.

Miarą skuteczności systemu jest… spadająca liczba wystawionych kar. Paradoksalnie im jest ich mniej, tym lepiej. Celem nie jest bowiem karanie kierowców, lecz wyeliminowanie zjawiska unikania opłat.

E-kontrola parkingowa, strefa płatnego parkowania ZDM Warszawa

E-kontrola opłat parkingowych w Warszawie. Mamy statystyki - kierowcy częściej płacą

Strefa się zmienia

W zeszłym roku opłata za brak biletu została wyraźnie podwyższona, z 50 zł do 250 zł. Jednocześnie znacznie poprawił się system nadzoru, właśnie za sprawę e-kontroli. Zaś od stycznia tego roku samo parkowanie kosztuje więcej. Była to pierwsza zmiana wysokości stawki od kilkunastu lat. Urealnienie taryfy było niezbędne, aby strefa płatnego parkowania prawidłowo spełniała swoją funkcję.

Na początku tego roku zostały wprowadzone znaczne podwyżki opłat parkingowych. Od 4 stycznia 2021 r. kierowcy płacą:

3,90 zł za pierwszą godzinę,

4,60 zł za drugą,

5,50 zł za trzecią

3,90 zł za czwartą i kolejne.

Przed zmianami cennik wyglądał bardziej optymistycznie:

3 zł za pierwszą godzinę postoju,

3,60 zł za drugą,

4,20 za trzecią,

3 zł za czwartą i kolejne godziny postoju.

Obecnie postój jest płatny w godzinach 8-20 (a nie 8-18 jak przed zmianami).

Szczegółowo nowe opłaty parkingowe (z uwzględnieniem zmian w abonamentach mieszkańca) opisywaliśmy w poniższym artykule:

Warszawa znowu podnosi ceny parkingów. Tym razem celuje w mieszkańców