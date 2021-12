Złe wieści dla Cristiano Ronaldo. Nowy trener United może chcieć mu zakazać superaut

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Znana miłość gwiazdy piłki nożnej Cristiano Ronaldo do supersamochodów może zostać wstrzymana po przybyciu jego nowego tymczasowego trenera w Manchesterze United, Ralfa Rangnicka.

63-latek wykorzystywał dotychczas różne metody, aby wydobyć to co najlepsze ze swoich podopiecznych. Podczas pobytu w RB Lipsk kazał swoim zawodnikom zostawić swoje samochody na mniej krzykliwe samochody służbowe dostarczone przez zespół.

Teraz po przejściu do United podobny los może spotkać Ronaldo i jego kolegów z zespołu. Miałoby to szczególny wpływ na portugalskiego gracza, biorąc pod uwagę jego znaną miłość do potężnych samochodów.

Gwiazda piłki nożnej jest znana z posiadania dwóch Lamborghini Aventadorów, Rolls Royce'a Cullinana, Chevroleta Camaro SS, Ferrari F12 TDF, McLarena Senny i może być właścicielem bardzo limitowanego Bugatti Centodieci. Jest takim fanem samochodów, że jego dziewczyna kupiła mu Brabusa Klasę G na urodziny w 2020 roku.

Fani Ronaldo jak i zespołu mają nadzieję, że rygorystyczne zasady, które mogą być wprowadzane przez nowego trenera nie spowodują jednak u znanego piłkarza spadku formy.