Kolejny niesamowity projekt w Gran Turismo. Tym Porsche będzie mógł pojeździć każdy

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Porsche pojawia się w serii gier Gran Turismo od 2017 roku. Ostatni model jaki tam zaprezentowano był Taycan Turbo S. Teraz przyszła kolej na kolejne auto – Vision Gran Turismo.

Zobacz wideo Elegancki, ekstrawagancki, wyjątkowy. Tak o najnowszej 911 Targa mówią w Porsche. Czy mają rację? Zobaczcie!

Porsche przygotowało Visiona specjalnie dla siódmej odsłony tej gry wyścigowej. Projektantów nie ograniczały już wymogi, jakie towarzyszą opracowywaniu modeli do produkcji seryjnej, mogli zatem wcielić w życie własne pomysły na koncepcję pojazdu Gran Turismo.

Vision Gran Turismo posiada wiele dobrze znanych elementów związanych z wyglądem pojazdów marki, ale na nowo zdefiniowane jako produkt przyszłości. Pojazd charakteryzuje się typowymi dla marki proporcjami. Oświetlenie oraz wloty powietrza wizualnie nawiązują do języka projektowania Porsche Taycana. Tył zdobi wyeksponowana, smukła listwa świetlna, stanowiąca rozwinięcie świetlnej sygnatury znanej z modeli 911 i Taycan. Wewnątrz znalazł się dopasowany do potrzeb kierowcy zakrzywionym wyświetlacz holograficzny, który wydaje się unosić nad kierownicą. Dynamiczny charakter samochodu podkreśla nisko zamocowany fotel. Istotną rolę odgrywa również realistyczny wygląd powierzchni we wnętrzu.

Czyszczenie starego Porsche 911 suchym lodem jest jak magia [WIDEO]

Pojazd będzie dostępny wyłącznie w Gran Turismo 7, które zadebiutuje 4 marca 2022 r. w wersji na konsole PlayStation 4 i PlayStation 5.