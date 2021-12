Nowa Mazda 2 to teraz Yaris z innym znaczkiem. Ma chwaloną i lubianą hybrydę

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

O tym, że Mazda szykuje własną wersję Toyoty Yaris było wiadomo już od zeszłego roku. I tak jak można było przypuszczać, nie zmieniło się prawie nic poza znaczkiem.

Chociaż emblemat Mazdy różni się od owalnego logo Toyoty, projektanci wykonali świetną robotę, integrując go bez zmiany jakichkolwiek paneli nadwozia. To samo dotyczy wnętrza, ponieważ jedyną różnicą w stosunku do Yarisa jest znaczek Mazda na kierownicy i napis Mazda 2 na dywanikach.

Model oparty jest na platformie TNGA-B i jego długość wynosi 3940 mm, natomiast rozstaw osi to 2550 mm.

Hybrydowy układ napędowy Toyoty wytwarza łącznie 116 KM mocy i 169 Nm momentu obrotowego. System składa się z wolnossącego trzycylindrowego silnika o pojemności 1490 cm3 o mocy 92 KM, silnika elektrycznego o mocy 80 KM połączonego z przednimi kołami oraz drugiego silnika elektrycznego do uruchamiania silnika i ładowania akumulatora litowo-jonowego. Drugi silnik elektryczny ładuje się poprzez odzyskiwanie energii podczas hamowania oraz z silnika benzynowego, co pozwala pojazdowi na uruchamianie i jazdę w trybie elektrycznym przez dłuższy czas. Mazda 2 rozpędza się od 0 do 100 km/h w 9,7 s. Natomiast średnie zużycie paliwa wynosi 3,8-4,0 l/100 km.

Mazda oferuje swój model w trzech wersjach wyposażenia: Pure, Agile i Select. Dzięki temu modelowi japoński producent obniży średnią emisję swojej floty w Europie i spełni surowe przepisy.

Hybrydowa Mazda 2 będzie dostępna w Europie od wiosny przyszłego roku.