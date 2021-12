Kuba Wojewódzki znowu szokuje na Instagramie. Tego Astona powstało tylko 88 szt.

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Kuba Wojewódzki uwielbia szybkie samochody. W jego kolekcji znajdowały się zarówno Porsche, jak i Bentley czy Lamborghini. Niedawno jednak opublikował kolejne zdjęcie ze swojego garażu, gdzie można dostrzec wyjątkowe, kolekcjonerskie modele.

Jeśli samochody znajdujące się za dziennikarzem rzeczywiście są jego, to wielu kolekcjonerów może być zazdrosnych.

Jednym z dwóch samochodów, które są widoczne za prezenterem jest Aston Martin V12 Speedster. Jest to o tyle wyjątkowe auto, gdyż powstało jedynie 88 sztuk. Za projekt odpowiedzialny jest dział specjalny marki Q by Aston Martin. Dwumiejscowe auto nie ma ani dachu, ani przedniej szyby. Stylistycznie nawiązuje do modelu DBR1 z Le Mans z 1959 r. Kierowca i pasażer są oddzieleni od siebie aluminiowo-karbonową szyną. Pod maską znalazł się silnik V12 o pojemności 5,2 L. generuje on 700 KM mocy i 753 Nm momentu obrotowego. Prędkość maksymalna wynosi 300 km/h, a pierwszą „setkę" osiąga w 3,5 s.

Drugim autem Jest Ford GT drugiej generacji. Powstało jedynie 1000 egzemplarzy tego modelu. W Polsce znajdują się dwie sztuki, możliwe, że jeden z nich należy właśnie do Wojewódzkiego.

Pod maską znajduje się V6 3,5 L, który generuje 650 KM. Połączony jest z 7-biegową automatyczną skrzynią, a prędkość maksymalna wynosi 340 km/h.

Każdy fan motoryzacji chciałby chociaż na żywo zobaczyć obydwa modele.