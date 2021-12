Trudna miłość strażaków do tunelu pod Ursynowem. Wreszcie się przekonali. Jest pozytywna opinia

Zobacz wideo Hyundai Ioniq 5 - testujemy auto nie z tego świata

Tunel pod Ursynowem, czyli kluczowy fragment Południowej Obwodnicy Warszawy (trasa S2) to jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji nie tylko w stolicy, ale i w całym kraju. Wyczekiwana zdecydowanie za długo, bo drogowcy planowali ukończenie i oddanie kierowcom drogi do końca 2020 roku. Kolejny odcinek tej trasy, czyli Most Południowy otwarto tuż przed świętami - w drugiej połowie grudnia 2020.

REKLAMA

Sam przejazd pod jedną z warszawskich dzielnic sprawił jednak drogowcom znacznie więcej problemów. Oddanie inwestycji kierowcom przesunięto początkowo na marzec 2021 roku, a potem m.in. na czerwiec, sierpień, wrzesień i początek października. Wiele wskazywało na to, że ten ostatni termin jest już realny, bo prace w tunelu zakończono w wakacje. Wtedy zaczęły się jednak testy i odbiory inwestycji.

Więcej o budowach nowych dróg piszemy na stronie głównej Gazeta.pl

Trudna miłość strażaków do ursynowskiego tunelu

Przeciągające się formalności ponownie nie pozwoliły dotrzymać terminu. Problemem okazała się wentylacja tunelu. Kończąc budowę wprowadzono zmiany w sterowaniu systemem wentylacji, a w wakacje do tunelu wpuszczono straż pożarną.

Tunel nie zaskarbił sobie jednak sympatii strażaków. Wzniecili oni wewnątrz kontrolowany pożar, a próba z "gorącym dymem" wykazała problem z systemami bezpieczeństwa. Oddymianie tunelu nie uruchomiło się automatycznie i zadziałało dopiero, gdy zostało uruchomione przez pracownika.

Drogowcy szybko naprawili usterkę, jednak kolejny test przeprowadzony pod koniec października ponownie został oblany. Tym razem system automatycznego oddymiania zadziałał prawidłowo, jednak zepsuł się jeden z sześciu wentylatorów (rezerwowy).

Sprzęt musiał pojechać do serwisu... aż do Portugalii. Na szczęście wentylator udało się naprawić i ponownie zainstalować w tunelu, a strażacy weszli tam po raz kolejny jeszcze raz sprawdzić systemy bezpieczeństwa.

Straż pożarna wydała pozytywną opinię o tunelu

Testy, naprawy, ponowne testy i inne formalności trwały bardzo długo, jednak teraz przygoda strażaków z tunelem dobiegła już końca. W piątek wieczorem warszawski oddział GDDKiA poinformował o wydaniu pozytywnej opinii na temat tunelu. Tym razem wszystkie elementy systemu przeciwpożarowego zadziałały już prawidłowo.

Zakończyła się kontrola PSP w tunelu S2 POW. Mamy pozytywne stanowisko. W poniedziałek otrzymane dokumenty złożymy do WINB. Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, ostatnim krokiem będzie uzyskanie zgody Wojewody Mazowieckiego

- napisał warszawski oddział GDDKiA na Twitterze.

Teraz GDDKiA musi zaczekać jeszcze na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, a ostatnim krokiem będzie otrzymanie zgody od Wojewody Mazowieckiego. Nie powinno zająć to jednak zbyt wiele czasu. Gdy zgody zostaną wydane, opóźniony już o rok odcinek zostanie oddany w ręce kierowców.

Aktualny obecnie plan zakłada, że stanie jesienią 2021 roku. Oddany zostanie nie tylko sam sam tunel, ale cały ursynowski odcinek o łącznej długości nieco ponad 4,5 km (w tym 2,3 km tunelu) pomiędzy węzłami Puławska i Warszawa Wilanów. W piątek potwierdził to jeszcze warszawski oddział GDDKiA załączając aktualne zdjęcie z wnętrza tunelu.

Jeśli jednak wspomniany odcinek S2 ma zostać oddany jesienią, GDDKiA nie ma zbyt wiele czasu. Do rozpoczęcia zimy zostały zaledwie dwa tygodnie. Ostatni dzień jesieni wypada 20 grudnia. Wiele wskazuje jednak na to, że kierowcy przejadą pod Ursynowem jeszcze przed tegorocznymi świętami.

Brakujący element układanki

W momencie udostępniania kierowcom nowego odcinka S2 tunel pod Ursynowem stanie się najdłuższym tunelem drogowym w Polsce. Ma długość nieco 2330 metrów, po trzy pasy ruchu w każdą stronę i przebiega m.in. pod pierwszą linią warszawskiego metra. Jego pokonanie zajmie niespełna dwie minuty.

Brakujący 4,5-kilometrowy odcinek Południowej Obwodnicy Warszawy jest kluczowy, bo łączy dwa inne odcinki POW. Ma skrócić przejazd przez dzielnicę Ursynów przynajmniej o ok. 20-30 minut. Obecnie ze względu na ogromne korki, które tworzą się przy zjeździe i wjeździe na południową obwodnicę, właśnie o tyle dłużej zajmuje przejazd przez Ursynów.

Dla kierowców, którzy myślą, że tunel pod Ursynowem będzie też świetnym miejscem, aby ukryć się przed czujnym okiem policji, mamy jednak złe wieści. W tunelu na całej długości będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 80 km/h, a przestrzegania przepisów mają pilnować początkowo fotoradary, a potem odcinkowy pomiar prędkości.