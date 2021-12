Gdzie oglądać GP Arabii Saudyjskiej? Przedostatni wyścig F1 już w niedzielę, ale tym razem wieczorem

Więcej nowości motoryzacyjnych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Po listopadowym GP Kataru na prowadzeniu klasyfikacji kierowców jest Max Verstappen (8 pkt. przewagi nad Lewisem Hamiltonem). Z kolei w klasyfikacji konstruktorów przewagą 5 punktów prowadzi Mercedes. Do końca tego sezonu zostały już tylko dwie rundy - GP Arabii Saudyjskiej i GP Abu Dhabi.

Sprawa zdobycia tytułu może się rozstrzygnąć już na tym najbliższym Grand Prix, które odbędzie się na ulicznym torze Jeddah. Bliżej mistrzostwa świata kierowców jest Max Verstappen, ale ostatnio Lewis Hamilton bardzo skutecznie odrabia straty do Holendra. Do wyrównania punktacji przed finałową rundą w Abu Zabi Brytyjczykowi potrzeba ośmiu punktów więcej niż rywal. Jak przeliczył Sport.pl możliwa jest sytuacja, w której Hamilton wygrywa z najlepszym czasem okrążenia (za co przyznaje się dodatkowy punkt), a Verstappen dojeżdża drugi. Wtedy kierowca Mercedesa zgarnia 26, a Holender 18 punktów. Wówczas w klasyfikacji kierowców obaj mają po 369,5 punktu.

Gdzie oglądać GP Arabii Saudyjskiej?

Transmisję z treningów, kwalifikacji i wyścigów można obejrzeć na Eleven Sports. Powtórki oraz skrót wyścigu będzie można obejrzeć w poniedziałek na Eleven Sports i Polsat Sport.

Piątek, 3 grudnia

14:30 – 15:30 – Pierwszy trening F1

18:00 – 19:00 – Drugi trening F1

Sobota, 4 grudnia

15:00 – 16:00 – Trzeci trening F1

18:00 – 19:00 – Kwalifikacje F1

Niedziela, 5 grudnia

16:50 – 17:20 – Parada kierowców

18:30 – 20:30 – Wyścig F1

