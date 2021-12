W Polsce za jazdę na letnich oponach nie ma mandatu. W tych krajach policja nie odpuści

Więcej porad eksploatacyjnych znajdziesz w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

W Polsce nie ma obowiązku montowania opon zimowych w sezonie chłodnym. I choć o stosowne zapisy od lat postuluje m.in. Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego, kolejne rządy pozostają głuche na jego apele. Powód? Rządzący zawsze zasłaniają się jednym argumentem. Polacy są świadomi konieczności dbania o bezpieczeństwo drogowe zimą. Dlatego zmieniają opony z własnej inicjatywy. W skrócie, nie są im potrzebne do tego żadne regulacje prawne. Liberalnie, prawda?

Zobacz wideo Czy możemy spodziewać się obniżek cen paliw? Ekspert wyjaśnia

Bo opony zimowe to nie tylko opony zimowe...

Wolność jest kluczowa w przypadku państwa prawa. Nie zawsze jednak powinna być bezgraniczna jeżeli chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem. Dlatego w Europie nietrudno znaleźć przykłady mniej liberalnych systemów prawnych, w których jazda na oponach zimowych jest obowiązkowa na terenie całego kraju lub w wybranych jego regionach. I w tym punkcie należy zrobić pewne obostrzenie. Bo przepisy mówią nie tyle o oponach zimowych, co oponach z homologacją zimową.

Homologacja zimowa oznacza obecność na ścianie bocznej opony symbolu 3PMSF – śnieżynki na tle trzech górskich szczytów. Znak taki otrzymują nie tylko zimówki, ale i coraz bardziej popularne w Polsce ogumienie całoroczne.

Kiedy opony zimowe są obowiązkowe za granicą?

Wiemy już co to są opony z homologacją zimową i wiemy też, że są kraje, w których w sezonie chłodnym są one wymagane. Jak wyglądają jednak poszczególne zapisy? Różnie. Czasami przepisy mówią o obowiązku stosowania opon zimowych w określonym okresie roku – od konkretnego dnia do konkretnego dnia. Czasami prawo wskazuje jedynie o obowiązku dostosowania ogumienia do warunków panujących na drodze. A to oznacza, że wyznaczenie optymalnego terminu wymiany zależy od kierowcy – powinien podjąć decyzję w oparciu o zmieniającą się pogodę.

Wyjazd za granicę. W tych krajach za brak zimówek grozi mandat

Rząd Czech podszedł do tematu obowiązkowego stosowania opon zimowych wielopoziomowo. Obowiązek jest i funkcjonuje między 1 listopada a 31 marca. Dotyczy jednak wyłącznie warunków zimowych, tj. śniegu, lodu czy temperatury poniżej 4 stopni Celsjusza. Poza tym Czesi wymagają, aby zimówki miały co najmniej 4 mm wysokości bieżnika. Jeżeli ogumienie w pojeździe nie spełnia powyższych wymogów, jego kierowca otrzyma 2000 koron mandatu (to ok. 360 zł). Mniej skomplikowane przepisy obowiązują np. na Litwie. Tam zimówki muszą być standardowym elementem wyposażenia auta między 10 listopada a 31 marca.

Obowiązek jazdy na oponach zimowych został ubrany w ramy czasowe także w Austrii. Pojawia się 1 listopada i przestaje obowiązywać dopiero 15 kwietnia. Co ważne, Austriacy uzależniają montaż ogumienia z homologacją zimową od warunków panujących na drodze. Ale wszelkie odstępstwa będą surowo karać. Mandat może bowiem wynieść od 35 do nawet... 5 tys. euro (czyli prawie 23 tys. zł)! Takie same zasady pojawiają się również w Szwajcarii. Tylko tu czas obowiązywania przepisów jest jeszcze dłuższy. Są wiążące dla kierowców między 1 listopada a 30 kwietnia.

Jak przygotować samochód do zimy, jeśli nie trzymasz go w garażu?

Gdzie jeszcze wymiana opon na zimowe jest obowiązkowa?

Francja – obowiązek jazdy na oponach zimowych funkcjonuje między 1 listopada a 31 marca i dotyczy 34 departamentów kraju, w tym tych alpejskich. Brak opon zimowych oznacza mandat wynoszący nawet 374 euro, a do tego holowanie auta na parking.

– obowiązek jazdy na oponach zimowych funkcjonuje między 1 listopada a 31 marca i dotyczy 34 departamentów kraju, w tym tych alpejskich. Brak opon zimowych oznacza mandat wynoszący nawet 374 euro, a do tego holowanie auta na parking. Włochy – w niektórych rejonach obowiązek pojawia się między 15 listopada a 15 kwietnia, a w niektórych jest wymuszony odpowiednimi znakami drogowymi.

– w niektórych rejonach obowiązek pojawia się między 15 listopada a 15 kwietnia, a w niektórych jest wymuszony odpowiednimi znakami drogowymi. Estonia – obowiązek jazdy na oponach zimowych pojawia się między 1 grudnia a 1 marca.

– obowiązek jazdy na oponach zimowych pojawia się między 1 grudnia a 1 marca. Finlandia – obowiązek jazdy na oponach zimowych pojawia się między 1 listopada a 31 marca. Zimówki mają zalecaną wysokość bieżnika na poziomie 5 mm i minimalną określoną na 3 mm.

– obowiązek jazdy na oponach zimowych pojawia się między 1 listopada a 31 marca. Zimówki mają zalecaną wysokość bieżnika na poziomie 5 mm i minimalną określoną na 3 mm. Szwecja – obowiązek jazdy na oponach zimowych pojawia się między 1 grudnia a 31 marca. Zimówki muszą mieć nawet przyczepy ciągnięte przez samochody o DMC do 3,5 tony.

Co ciekawe, obowiązek jazdy na oponach zimowych dotyczy nawet takich krajów jak Bułgaria czy Serbia. Krajów, które kojarzą się raczej z wakacyjnym wypoczynkiem, a nie zimą.

W Niemczech zimówki są obowiązkowe. Wtedy gdy są potrzebne...

Niemcy poszli całkowicie innym tropem niż reszta Europy. Nie chcieli bowiem wyznaczać sztywnego terminu pojawienia się u wulkanizatora. W przepisach obowiązujących u naszego zachodniego sąsiada pojawia się zapis mówiący o tym, że ogumienie ma być dostosowane do warunków panujących na drodze. Gdy zatem kierowcę zatrzyma policja, na dworze będzie padał śnieg, a w jego aucie będą zamontowane opony letnie, otrzyma mandat. Ten wynosi 120 euro. I trzeba przyznać, że 550 zł grzywny to jak na Niemców i tak dość mało...