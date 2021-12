Tesla nie zapomina o dzieciach. Oto Cyberquad [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Tesla Cybertruck została opóźniona do 2022 roku, ale Cyberquad przybył zgodnie z harmonogramem – choć w nieco innej formie.

Cyberquad został zaprezentowany w tym samym momencie co Cybertruck. Miał się mieścić na pace pickupa. I chociaż auto zostało opóźnione na przyszły rok, to nie powstrzymało Tesli i Radio Flyer przed wypuszczeniem quada w tym roku w cenie 1900 dolarów. Jednak jest on przeznaczony dla dzieci.

Zobacz wideo Policjanci odzyskali dwa skradzione quady o łącznej wartości blisko 50 tys. zł

Pojazd ma stalową ramę i jest inspirowany Cybertruckiem z paskami świetlnymi LED. ATV ma również amortyzowane siedzenie, regulowane zawieszenie i tylny hamulec tarczowy.

Zasilanie pochodzi z wymiennego akumulatora litowo-jonowego 36 V, który zapewnia do 24 km zasięgu. To całkiem sporo jak na zabawkę dla dzieci. Tesla twierdzi, że baterię można w pełni naładować w ciągu pięciu godzin, korzystając z domowego gniazdka. Jeśli chodzi o osiągi, model ma konfigurowalną prędkość maksymalną z ustawieniami 8 km/h i 16 km/h.

Cyberquad przeznaczony jest dla dzieci od 8 roku życia do 68 kg. Niestety pojazd został już wyprzedany.