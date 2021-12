Toyota Corolla Cross - po Yarisie Japończycy "podnieśli" Corollę

Więcej nowości motoryzacyjnych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Może się wydawać, że Yaris Cross, C-HR, Corolla Cross i RAV4 to za dużo jak na jedną markę i de facto jeden segment. Mimo, że debiutująca właśnie Corolla Cross wpasowuje się w wąski segment, może stać się najpopularniejszym tego typu autem "dla aktywnych".

Brakujące ogniwo

Toyota Corolla Cross powstała na platformie GA-B i ma 4460 mm długości, 1825 mm szerokości i 1620 mm wysokości. Rozstaw osi to 2640 mm, czyli dokładnie tyle, ile w Toyocie C-HR. Corolla Cross wygodnie usadowi się więc pomiędzy wspomnianym C-HR'em, a większą Toyotą RAV4. Bagażnik ma pomieścić 487 litrów (w C-HR'rze ma pojemność 377 litrów, a w RAV4 - 520 litrów w wersji plug-in i 580 w wersji benzynowej lub klasycznej hybrydzie).

Napęd hybrydowy 5. generacji

W topowej wersji Toyota Corolla Cross będzie wyposażona w hybrydowy układ napędowy bazujący na 2-litrowym silniku benzynowym. Moc systemowa układu to aż 197 KM, a przyspieszenie od zera do 100 km/h ma trwać 8,1 sekundy. Producent zapewnia, że hybryda piątej generacji ma być znacznie wydajniejsza od poprzednich rozwiązań, a udoskonalony sposób zarządzania mocą ma przełożyć się na lepszą dynamikę i większą kulturę pracy. Dodatkowym atutem jest zmniejszenie masy litowo-jonowych akumulatorów o aż 40 proc.

Toyota Corolla Cross, podobnie jak Yaris Cross, będzie występowała z inteligentnym napędem na cztery koła i-AWD. Konstrukcja opiera się na 40-konnym silniku elektrycznym zamontowanym na tylnej osi, który ma wchodzić do akcji w przypadku utraty przyczepności.

Nowości w kabinie

We wnętrzu zadebiutują m.in. wirtualne zegary o przekątnej 12,3 cala, oraz nowy system multimedialny (10,5 cala). Ten drugi ma mieć całkowicie od nowa zaprojektowane oprogramowanie, które ma być znacznie szybsze i wydajniejsze niż we wcześniejszych modelach. Nie zabraknie również zaawansowanych systemów bezpieczeństwa, do których przyzwyczaił nas japoński producent.

Toyota Corolla Cross trafi do salonów jesienią przyszłego roku. Podobnie jak w kwestii gabarytów, również pod względem ceny Corolla Cross ma się plasować pomiędzy C-HR'em a RAV4.

