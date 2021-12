Mężczyzna z Teksasu kupił Lamborghini Urus. z funduszu gwarantownych wypłat podczas pandemii

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Mężczyzna z Houston w Teksasie został skazany na 9 lat więzienia federalnego po tym, jak podczas pandemii COVID-19 nieuczciwie otrzymał ponad 1,6 miliona dolarów w niskooprocentowanych pożyczkach w ramach Programu Ochrony Wypłaty.

Zobacz wideo Lamborghini Countach

Lee Price III twierdził, że jego trzy firmy, Price Enterprises Holdings, Price Logistic Services i 713 Construction mają na tyle duże listy płac, że potrzebował pomocy z Programu Ochrony Wypłat. Złożył wniosek o pożyczki w wysokości 2,6 miliona dolarów, które otrzymał.

Jednak według Associated Press, mężczyzna spłacił hipotekę i kupił za 233.000 dolarów Lamborghini Urus, a także za 85.000 dolarów Forda F-350. Kupił również Rolexa za 14.000 dolarów i wydał tysiące dolarów w nocnych klubach i klubach ze striptizem w Houston.

Projektant Lamborghini Countach nie chce mieć nic wspólnego z nową wersją. "Duch innowacji jest w nim całkowicie nieobecny"

Jak to jednak bywa przy tego typu oszustwach, plan mężczyzny wyszedł na jaw i został zatrzymany w sierpniu tego roku. Miesiąc później przyznał się do winy, a sąd skazał go na 110 miesięcy więzienia.