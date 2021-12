Korzystasz z miejskich hulajnóg? Warszawa zmienia przepisy

Więcej informacji o drogach, przepisach i nie tylko znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Zima wcale nie jest "sezonem ogórkowym" jeśli chodzi o hulajnogi. Choć faktycznie korzystamy z nich nieco rzadziej, nadal wiele osób wybiera taki sposób przemieszczania się po mieście. Aby było dla wszystkich bezpieczniej i wygodniej, pięciu operatorów wypożyczających takie pojazdy podpisało z miastem porozumienie regulujące zasady poruszania się i parkowania w przestrzeni publicznej. Ma to uporządkować chaos i poprawić bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, ścieżek rowerowych i chodników.

Hulajnogą przez miasto

Elektryczne hulajnogi pojawiły się na ulicach Warszawy w 2018 r. Szybko zdobyły popularność, ale stały się również źródłem licznych problemów. Użytkownikom zarzucano zbyt szybką jazdę po chodnikach, a wypożyczany na minuty sprzęt często dosłownie walał się po ulicach. Problemem był brak odpowiednich przepisów, określających czym jest e-hulajnoga, gdzie może się poruszać i parkować.

Od 20 maja 2021 r. obowiązuje ustawa regulująca podstawowe zasady i definicje związane z elektrycznymi hulajnogami. Maksymalna prędkość, z jaką możemy się poruszać po drodze rowerowej to 20 km/h. W przypadku, gdy ścieżki rowerowej nie ma, konieczne jest skorzystanie z jezdni z ograniczeniem prędkości do 30 km/h, a jeśli limit ten jest wyższy, "hulajnogista" może poruszać się chodnikiem (i tylko wtedy).

Nowe przypisy dot. hulajnóg elektrycznych i innych tego typu pojazdów fot. Ministerstwo Infrastruktury / Serwis Rzeczypospolitej Polskiej (gov.pl)

Nowe przepisy

Nowe przepisy ustalone przez zarząd miasta i pięć firm działających w Warszawie zajmujących się wynajmem hulajnóg (Bolt, Dott, Lime, Blinkee i TIER) zostały właśnie ustalone. Wprowadzone zasady uporządkują wszystkie kwestie związane z korzystaniem z takiej formy miejskiego transportu.

1. Parkowanie

Zgodnie z przepisami parkowanie elektrycznych hulajnóg jest dozwolone tylko w miejscach do tego przeznaczonych, a jeśli ich nie ma – na chodniku, równolegle do jego zewnętrznej krawędzi. Dla zapewnienia porządku Zarząd Dróg Miejskich wyznaczy kilka tysięcy miejskich stojaków z odpowiednią naklejką wskazującą, że jest to wyznaczone miejsce postoju rowerów i e-hulajnóg. Stojak zagwarantuje też, że hulajnoga nie będzie się przewracać, co było dotąd zmorą wielu części miasta.

Hulajnogi - strefa miejskiego parkowania Zarząd Dróg Miejskich

Oprócz tego, przygotowywana jest sieć "stref postoju" dla e-hulajnóg z wypożyczalni. Mają one być widoczne w aplikacjach mobilnych i odpowiednio oznaczone. Operatorzy zobowiązali się zapłacić za wyznaczenie takich stref.

Dzięki nowym zasadom hulajnogi nie będą już porzucane byle gdzie. Osobom, które mimo wszystko postawią pojazd w nieprawidłowym miejscu, grozi mandat od straży miejskiej. Przez ostatnie pół roku z ulic centrum wywieziono ok. 2 tys. źle zaparkowanych hulajnóg. Opłata naliczana za usunięcie wynosi 123 zł.

2. Prędkość

Zgodnie z ustawą elektryczne hulajnogi nie mogą poruszać się z prędkością większą niż 20 km/h. Operatorzy zablokują możliwość przekroczenia tej prędkości w swoich pojazdach. W wybranych miejscach prędkość będzie dodatkowo ograniczona do 12 km/h, aby zapewnić bezpieczeństwo pieszym:

na Krakowskim Przedmieściu i Nowym Świecie, w czasie gdy ulice te są deptakiem;

na Chmielnej na odcinku, który jest deptakiem;

na Bulwarach Wiślanych, na odcinku na którym nie ma wydzielonej drogi dla rowerów.

Hulajnoga elektryczna Fot. UM m.st. Warszawy

3. Strefy wyłączone

Użytkownicy hulajnóg muszą przestrzegać podobnych przepisów, co rowerzyści. Zatem podobnie jak w przypadku rowerów wjazd hulajnogą w niektóre miejsca jest zabroniony. Dotyczy to m.in. Starego Miasta (ruch pojazdów na tak małych kołach jest niebezpieczny nie tylko dla pieszych, ale także dla samych użytkowników), Łazienek Królewskich i Ogrodu Krasińskich. Operatorzy zobowiązali się do maksymalnego ograniczenia dostępu do tych obszarów.

